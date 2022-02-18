На тлі загострення бойовики ставлять на "військовий облік" навіть неповнолітніх

Бойовики на Донбасі вирішили ставити на "військовий облік" неповнолітніх. Тепер підлітки 2005 року народження стають "військовозобов'язаними".

Бойовики ставлять на "облік" 17-річних

Відповідний "указ" видав ватажок терористів Леонід Пасічник. До 31 березня 2022 року усі 17-річні підлітки, які мешкають на окупованій території Луганської області мають "стати на облік".

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Провести заходи щодо початкової постановки на військовий облік громадян 2005 року народження з 01.01.2022 до 31.03.2022,

– йдеться в "наказі" ватажка.

Бойовики оголосили про евакуацію

18 лютого ватажки бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей заявили про те, що евакуюють цивільне населення в Росію. Причиною нібито назвали те, що "Україна планує силову операцію".

У російських ЗМІ уже повідомляють про те, що евакуація розпочалася, однак місцева влада Ростовської області та й сам Кремль спочатку заявляли про те, що про евакуацію дізналися з новин.

Та згодом очільник Кремля Путін розпорядився видати по 10 тисяч російських рублів кожному, кого бойовики вивозять з окупованих українських територій.

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Від ранку 17 лютого бойовики нахабно порушують режим припинення вогню. За добу російські найманці 60 разів атакували позиції наших захисників.

Найбільше атак зазнала Станиця Луганська. Вранці снаряд там влучив у будівлю дитячого садочка, а ввечері у житловий будинок.

18 лютого ситуація не стала кращою. Станом на 17:00 бойовики уже 53 рази атакували українські позиції. Щобільше, вони цинічно переміщують свою артилерію до житлових будинків, щоб прикриватися мирним населенням.

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