На тлі загострення нардепи та міністри 19 лютого відвідають зону ООС

Українські нардепи та міністри у суботу, 19 лютого, відправляться в зону проведення Операції Об'єднаних сил. Таке рішення схвалив президент Володимир Зеленський.

Політики відправляться на фронт

Парламентарі та урядовці відправляться на Донбас через загострення ситуації. Про це на брифінгу заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, інформує 24 канал.

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На лінію фронту відправляться представники Верховної Ради, частина міністрів. Я теж відправляюся,

– сказав Данілов.

Він додав, що міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук відвідає школу та садок, який обстріляли бойовики.

Деталі брифінгу Данілова та Верещук

Секретар РНБО та міністерка з окупованих територій ввечері 18 лютого дали брифінг через ситуацію на Донбасі. На ньому Данілов спростував цинічні фейки російських найманців про те, що Збройні сили України планують силовий наступ для звільнення окупованих територій. Політик зазначив, що такого наказу ніколи не буде, адже Київ розуміє, що тоді постраждає мирне населення.

Інші важливі заяви на брифінгу:

Бойовики можуть підривати автобуси, якими везуть українців у Ростовську область. Все для того, щоб цинічно перекинути вину на ЗСУ.

На питання журналісти про те, що може відбутися, якщо армія агресора просунеться вглиб країни, Данілов відповів: "Нас підтримують партнери".

Українці з окупованих територій можуть виїхати в Україну, замість евакуації в Росію. Однак, за словами Верещук, вони мають знайти спосіб, як це зробити.

Адже бойовики обстрілюють Станицю Луганську, щоб люди не могли потрапити в Україну через КПВВ.

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