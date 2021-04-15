На тлі загострення росіяни стали гірше ставитися до України, – опитування

Протягом останнього місяця росіяни почали гірше ставитись до України. Саме у цей час триває ексалація з боку Росії – країна-агресор збільшила кількість обстрілів на Донбасі, стягує свої війська до кордону з Україною та поширює фейки.

За опитуванням, у березні на 5% менше росіян добре ставляться до України, ніж це було в лютому.

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Як росіяни ставляться до України

Якщо в лютому 55% ​​росіян ставилися до України добре, а 31% – погано, то в березні ці показники склали 50% і 35% відповідно,

– свідчать результати опитування.

До того ж найбільш помітні зміни відбулись в старших групах респондентів:

у лютому 2021 року 49% респондентів 55 років і старше добре ставилися до України, а погано – 43%;

у кінці березня 2021 року добре ставляться 42%, а погано – 43%.

Тобто кількість людей віком 55 років й старше, які ставляться до України добре зменшилась на 7%.

Змінились показники й серед людей віком від 40 до 54 років:

у лютому 54% людей ставились до України добре, а 31% – погано;

у березні добре – 47%, а погано – 39%.

Тобто кількість людей, які ставляться до України добре зменшилась також на 7%. Натомість тих, хто ставляться погано зросла на 8%.



Росіяни в березні почали гірше ставитись до України / Фото "Левада-центру"

Про ситуацію на Сході України

28% росіян вважають, що самопроголошені "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу повинні стати незалежними державами, ще 25% виступає за те, щоб окупаційні "республіки" увійшли до складу Росії. Всього 10% – за повернення до складу України на умовах областей.



Росіяни голосували стосовно самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу / Фото "Левада-центру"

Про агресію Росії на Донбасі

32% росіян впевнені, що агресія Росії на Донбасі затягнеться на багато років;

19% вважають, що самопроголошені "республіки" увійдуть до складу Росії;

12% вважають, що самопроголошені "республіки" знайдуть незалежність.

"Хоч у 2015 році ця версія була найбільш популярною – тоді її поділяли 38% респондентів", – йдеться в опитуванні.



Росіян вголосували стосовно агресії Росії на Донбасі / Фото "Левада-центру"

Коротко про ескалацію Росії

У кінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує армію до кордонів з Україною.

Українська розвідка повідомила, що до 20 квітня Росія стягне до кордону з Україною 110 тисяч військових.

У ніч на 15 квітня у Азовському морі 5 катерів Федеральної служби безпеки Росії влаштували провокації.



Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу