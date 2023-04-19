США оголосили про новий пакет допомоги для України: сума вражає
Джерело:U.S. DepartmentofDefense
У США 19 квітня, оголосили про новий пакет допомоги. Це відбулося на тлі заяв Міноборони України про те, що ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії.
Про новий пакет допомоги оголосили у Пентагоні. Зокрема, Україні нададуть додаткові боєприпаси до HIMARS.
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Новий пакет допомоги – на 325 мільйонів доларів.
Що увійде у новий пакет допомоги
- Додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів і 105 міліметрів;
- комплекси протитанкової зброї АТ-4;
- понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- запчастини та інше польове обладнання.
В Офісі Президента вже відреагували на позитивну новину.
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Штати підтримують Україну у її боротьбі з російськими окупантами.
ЗСУ ведуть контрнаступальні дії
Українські герої вже ведуть контрнаступальні дії. Про це заявила Ганна Маляр – заступниця міністра оборони. Вона наголосила, що мовиться про величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють ЗСУ.
"Це насамперед підготовка людей до комплексу дій: і до оборонних, і до наступальних. Але все це разом можна називати заходами контрнаступальних дій", – наголосила Маляр.