Холод скасовується: прогноз погоди на 20 грудня в Україні
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики обіцяють на середу 20 грудня тепло. Вдень стовпчики термометра всюди покажуть плюс, а маленький мороз буде хіба що вночі. У Карпатах через потепління значна сніголавинна небезпека.
Утім, ховати шапки ще рано. Краще вдягніться так, щоб один із шарів одягу можна було зняти. У пригоді стануть берети, хустки, шарфи, кепки або просто капюшони.
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Прогноз погоди в Україні на 20 грудня
Буде хмарно з проясненнями. У північній частині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, на решті території без опадів.
На дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі від +4 градусів тепла до -1, вдень +2...+7 градусів, у Карпатах протягом доби близько нуля.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Також хмарно з проясненнями. По області місцями невеликий дощ, у Києві без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі від +4 градусів до -1, вдень +2...+7. У Києві вночі +2...+4, вдень +5...+7 градусів.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Вона буде значною – загрозу визначили як третій рівень.
У зв'язку з відлигою 19 – 20 грудня очікується сніголавинна небезпека на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Дослухайтеся до порад і утримайтесь від походів на високогір'я.
Сніголавинна небезпека в Україні 20 грудня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +5...+7
- Ужгород +5...+7
- Львів +3...+5
- Івано-Франківськ +3...+5
- Тернопіль +4...+6
- Чернівці +4...+6
- Хмельницький +4...+6
- Луцьк +3...+5
- Рівне +3...+5
- Житомир +4...+6
- Вінниця +5...+7
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +6...+8
- Кропивницький +4...+6
- Черкаси +4...+6
- Чернігів +3...+5
- Суми +3...+5
- Полтава +4...+6
- Дніпро +5...+7
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк +4...+6
- Луганськ +2...+4
- Харків +3...+5