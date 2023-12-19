Холод скасовується: прогноз погоди на 20 грудня в Україні

19 грудня 2023, 14:39
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Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики обіцяють на середу 20 грудня тепло. Вдень стовпчики термометра всюди покажуть плюс, а маленький мороз буде хіба що вночі. У Карпатах через потепління значна сніголавинна небезпека.

Утім, ховати шапки ще рано. Краще вдягніться так, щоб один із шарів одягу можна було зняти. У пригоді стануть берети, хустки, шарфи, кепки або просто капюшони.

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Прогноз погоди в Україні на 20 грудня

Буде хмарно з проясненнями. У північній частині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, на решті території без опадів.

На дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі від +4 градусів тепла до -1, вдень +2...+7 градусів, у Карпатах протягом доби близько нуля.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Також хмарно з проясненнями. По області місцями невеликий дощ, у Києві без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі від +4 градусів до -1, вдень +2...+7. У Києві вночі +2...+4, вдень +5...+7 градусів.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Вона буде значною – загрозу визначили як третій рівень.

У зв'язку з відлигою 19 – 20 грудня очікується сніголавинна небезпека на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Дослухайтеся до порад і утримайтесь від походів на високогір'я.


Сніголавинна небезпека в Україні 20 грудня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ +5...+7
  • Ужгород +5...+7
  • Львів +3...+5
  • Івано-Франківськ +3...+5
  • Тернопіль +4...+6
  • Чернівці +4...+6
  • Хмельницький +4...+6
  • Луцьк +3...+5
  • Рівне +3...+5
  • Житомир +4...+6
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +6...+8
  • Миколаїв +6...+8
  • Херсон +6...+8
  • Сімферополь +6...+8
  • Кропивницький +4...+6
  • Черкаси +4...+6
  • Чернігів +3...+5
  • Суми +3...+5
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +5...+7
  • Запоріжжя +6...+8
  • Донецьк +4...+6
  • Луганськ +2...+4
  • Харків +3...+5


Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / Укргідрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова