До 6 областей завітають дощі: прогноз погоди в Україні на 22 жовтня

21 жовтня 2023, 14:43
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у неділю, 22 жовтня, буде дуже теплою у більшості регіонів. В кількох областях пройдуть дощі.

Згідно із прогнозами синоптиків, наша країна перебуватиме 22 жовтня у полі зниженого тиску. У неділю вітер буде південно-східним зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Читайте також Як довго в Україні ще буде тепло: коли знову чекати похолодання

Якою буде погода 22 жовтня

На Заході у неділю можливі дощі. Тому про парасольки варто подбати жителям Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Рівненської областей. В інших частинах нашої держави істотних опадів не очікуються. В Україні 22 жовтня буде хмарно з проясненнями.

Денна температура на Заході становитиме +19…+23. На Півночі вдень очікується +16…+21. Трохи прохолодніше буде на Сході, де стовпчики термометрів показуватимуть +13…+20. У Центрі буде +22…+24. А на Кіровоградщині повітря вдень може прогрітися до +27. На Півдні у неділю теж буде досить тепло. Там очікується +24…+26.

Яка буде погода на Київщині

У Київській області опадів теж не очікується. Вночі та вранці на Київщині місцями можливі тумани.

В області вдень потеплішає до +18…+23. У столиці стовпчики термометрів показуватимуть до +19…+21.

Погода в обласних центрах

  • Київ +19...+21
  • Ужгород +19...+21
  • Львів +20...+22
  • Івано-Франківськ +20...+22
  • Тернопіль +20...+22
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +21...+23
  • Луцьк +20...+22
  • Рівне +19...+21
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +22...+24
  • Одеса +24...+26
  • Миколаїв +24...+26
  • Херсон +22...+24
  • Сімферополь +24...+26
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +22...+24
  • Чернігів +16...+18
  • Суми +14...+16
  • Полтава +16...+18
  • Дніпро +20...+22
  • Запоріжжя +18...+20
  • Донецьк +17...+19
  • Луганськ +13...+15
  • Харків +15...+17

Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива