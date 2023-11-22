-15 градусів на Сході, погіршення руху транспорту, жовтий рівень: прогноз погоди на 23 листопада

Найнижча температура у четвер 23 листопада буде на Сході, там стовпчики термометрів можуть сягнути -15 градусів уночі. На Півдні поки плюсова температура. Вдень у більшості областей невеличкий мороз змінюватиметься теплом, а от із ночі буде дуже холодно.

У Києві 22 листопада випав перший сніг, в інших регіонах це сталося раніше. Морози відтепер будуть і вдень, а разом із ними і ожеледиця. Вдягайтеся тепліше і будьте пильні, адже попереджають про можливе погіршення руху транспорту.

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Якою буде погода в Україні 23 листопада

Синоптики прогнозують хмарність. Вночі у південно-східній, вдень у північній частині невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без опадів. В Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та півдня країни, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 метрів на секунду, в Карпатах 25 метрів на секунду.

Температура у східних областях вночі -10...-15 градусів морозу, вдень -2...-7 градусів, на решті території вночі -4...-9 градусів, удень від -2 до +3 градусів. На півдні країни та Закарпатті вночі 0...-5, удень 0...+5 градусів.

Погода в Києві та столичному регіоні

Тут буде хмарно, вночі без опадів, а вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду, вдень пориви 15-20 метрів на секунду.

Температура по області вночі -4...-9 градусів, удень від -2 до +3 градусів. У Києві вночі -6...-8 градусів, вдень близько нуля.

У столиці на дорогах буде ожеледиця, а вдень пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Будьте уважні, адже погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У ДСНС також попереджають про можливі ускладнення руху на дорогах. Там указують, що вдень у Києві, західних та північних областях прогнозують пориви 15-20 метрів на секунду, в Карпатах – 25 метрів на секунду. У столиці та Київській області також очікується на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Закликаємо пішоходів і водіїв бути пильними й дотримуватися ПДР та елементарних правил безпеки,

– наголошують рятувальники.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

23 листопада вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 метрів на секунду, в Карпатах 25 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.



Жовтий рівень небезпеки в Україні на 23 листопада / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород +2...+4

Львів +1...+3

Івано-Франківськ +3...+5

Тернопіль +1...+3

Чернівці +2...+4

Хмельницький +1...+3

Луцьк +1...+3

Рівне +1...+3

Житомир 0...+2

Вінниця 0...+2

Одеса +3...+5

Миколаїв +2...+4

Херсон +2...+4

Сімферополь +4...+6

Кропивницький -1...+1

Черкаси 0...+2

Чернігів -1...+1

Суми -4...-2

Полтава 0...-2

Дніпро -1...+1

Запоріжжя 0...-2

Донецьк -6...-4

Луганськ -9...-7

Харків -6...-4



Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / Укргідрометцентр