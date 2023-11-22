-15 градусів на Сході, погіршення руху транспорту, жовтий рівень: прогноз погоди на 23 листопада

22 листопада 2023, 14:51
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Джерело:

Укргідрометцентр

Найнижча температура у четвер 23 листопада буде на Сході, там стовпчики термометрів можуть сягнути -15 градусів уночі. На Півдні поки плюсова температура. Вдень у більшості областей невеличкий мороз змінюватиметься теплом, а от із ночі буде дуже холодно.

У Києві 22 листопада випав перший сніг, в інших регіонах це сталося раніше. Морози відтепер будуть і вдень, а разом із ними і ожеледиця. Вдягайтеся тепліше і будьте пильні, адже попереджають про можливе погіршення руху транспорту.

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Якою буде погода в Україні 23 листопада

Синоптики прогнозують хмарність. Вночі у південно-східній, вдень у північній частині невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без опадів. В Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та півдня країни, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 метрів на секунду, в Карпатах 25 метрів на секунду.

Температура у східних областях вночі -10...-15 градусів морозу, вдень -2...-7 градусів, на решті території вночі -4...-9 градусів, удень від -2 до +3 градусів. На півдні країни та Закарпатті вночі 0...-5, удень 0...+5 градусів.

Погода в Києві та столичному регіоні

Тут буде хмарно, вночі без опадів, а вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду, вдень пориви 15-20 метрів на секунду.

Температура по області вночі -4...-9 градусів, удень від -2 до +3 градусів. У Києві вночі -6...-8 градусів, вдень близько нуля.

Важливо! У столиці на дорогах буде ожеледиця, а вдень пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Будьте уважні, адже погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У ДСНС також попереджають про можливі ускладнення руху на дорогах. Там указують, що вдень у Києві, західних та північних областях прогнозують пориви 15-20 метрів на секунду, в Карпатах – 25 метрів на секунду. У столиці та Київській області також очікується на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Закликаємо пішоходів і водіїв бути пильними й дотримуватися ПДР та елементарних правил безпеки,
– наголошують рятувальники.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

23 листопада вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 метрів на секунду, в Карпатах 25 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.


Жовтий рівень небезпеки в Україні на 23 листопада / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ -1...+1
  • Ужгород +2...+4
  • Львів +1...+3
  • Івано-Франківськ +3...+5
  • Тернопіль +1...+3
  • Чернівці +2...+4
  • Хмельницький +1...+3
  • Луцьк +1...+3
  • Рівне +1...+3
  • Житомир 0...+2
  • Вінниця 0...+2
  • Одеса +3...+5
  • Миколаїв +2...+4
  • Херсон +2...+4
  • Сімферополь +4...+6
  • Кропивницький -1...+1
  • Черкаси 0...+2
  • Чернігів -1...+1
  • Суми -4...-2
  • Полтава 0...-2
  • Дніпро -1...+1
  • Запоріжжя 0...-2
  • Донецьк -6...-4
  • Луганськ -9...-7
  • Харків -6...-4


Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / Укргідрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова