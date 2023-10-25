Дощі, вітер, жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди в Україні на 25 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики прогнозують на середу 25 жовтня дощі по всій Україні. Утім, попри дощ, буде досить тепло: середня температура становитиме +12 градусів, а в південних регіонах +20 градусів.
Тепло все ще не полишає Україну. Середа дасть можливість помилуватися прекрасним жовтим і червоним листям, хоч і мокрим. Знайдіть хвилинку, щоб підняти погляд на дерева, адже їхня краса минуща.
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Якою буде погода в Україні 25 жовтня
Хмарно по всій країні. Вночі в Україні, окрім Лівобережжя, вдень на більшій частині території дощі. Значні дощі прогнозують вночі на Львівщині, Волині та Рівненщині, вдень в північних, Черкаській, Полтавській областях та в Карпатах.
Вітер південно-східний із переходом на Заході країни на південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі в західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +7...+12 градусів, у східних та північно-східних областях +1...+6 градусів, удень +10...+15 градусів, у південній частині вночі +11...+16 градусів, удень +16...+21 градус, на півдні Одещини до +25 градусів.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Тут також буде хмарно, вночі невеликий дощ, удень значний. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура по області вночі +7...+12 градусів, удень +10...+15 градусів. У Києві вночі +8...+10 градусів, удень +11...+13 градусів.
На Київщині попереджають про І рівень небезпеки (жовтий).
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
Через значні дощі синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпеки в Україні на 25 жовтня.
На Закарпатті оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки. 25 – 26 жовтня на річках Закарпатської області очікують підвищення рівнів води на 0,3 – 1,5 метра, у нижній течії річки Боржава на 1,5 – 2,0 метри, над рівнями на 8 годину 24 жовтня.
Є загроза часткового затоплення тимчасової автодорожньої переправи на річці Тересва у селі Бедевля в Тячівському районі.
Будьте уважні та обережні!
Жовтий рівень небезпеки в Україні 25 жовтня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +10...+13
- Ужгород +14...+16
- Львів +13...+15
- Івано-Франківськ +13...+15
- Тернопіль +13...+15
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +13...+15
- Рівне +12...+14
- Житомир +12...+14
- Вінниця +13...+15
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +18...+20
- Херсон +18...+20
- Сімферополь +19...+21
- Кропивницький +12...+14
- Черкаси +16...+18
- Чернігів +10...+12
- Суми +10...+12
- Полтава +10...+12
- Дніпро +12...+14
- Запоріжжя +16...+18
- Донецьк +11...+13
- Луганськ +9...+11
- Харків +10...+12