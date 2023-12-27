Хмарно, тепло і подекуди мокрий сніг: прогноз погоди на 28 грудня

Погода в Україні в четвер, 28 грудня, буде хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують невеликий мокрий сніг.

В середньому вдень температура сягатиме 1 – 6 градусів тепла, вночі – від 2 тепла до 3 градусів морозу. Окрім того, синоптики прогнозують на заході та півдні України 4 – 9 градусів тепла.

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Яка погода в регіонах України

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг,

– розповіли синоптики.

За їхніми даними, вітер буде західний, південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вночі на сході країни місцями пориви до 15 – 20 метрів з секунду.

У Київській області температура буде хмарною з проясненнями, без опадів. Там прогнозують поривчастий західний та північно-західний вітер до 7 – 12 метрів за секунду.

"Температура по області вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – 1 – 6 градус тепла. У Києві вночі близько нуля, вдень 2 – 4 градуси тепла", – розповіли синоптики.

Яка погода в містах України

Київ +2...+4

Ужгород +7...+9

Львів +8...+10

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +6...+8

Чернівці +6...+8

Хмельницький +4...+6

Луцьк +5...+7

Рівне +5...+7

Житомир +3...+5

Вінниця +5...+7

Одеса +8...+10

Миколаїв +5...+7

Херсон +6...+8

Сімферополь +7...+9

Кропивницький +3...+5

Черкаси +3...+5

Чернігів +1...+3

Суми +1...+3

Полтава +1...+3

Дніпро +3...+5

Запоріжжя +4...+6

Донецьк +1...+3

Луганськ +1...+3

Харків +1...+3

Внаслідок проходження тало-дощового паводка 27 – 30 грудня 2023 року на притоці Десни річки Сновдо 10 сантиметрів за добу з подальшим затопленням заплави та перевищенням небезпечної відмітки переливу води через дорогу місцевого значення. Мовиться про дорогу в селі Великий Дирчин та Малий Дирчин у Чернігівському районі Чернігівської області. Синоптики попередили про 1, тобто жовтий, рівень небезпеки.



Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / Укргідрометцентр