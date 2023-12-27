Хмарно, тепло і подекуди мокрий сніг: прогноз погоди на 28 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в четвер, 28 грудня, буде хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують невеликий мокрий сніг.
В середньому вдень температура сягатиме 1 – 6 градусів тепла, вночі – від 2 тепла до 3 градусів морозу. Окрім того, синоптики прогнозують на заході та півдні України 4 – 9 градусів тепла.
Дивіться також Чи буде в Україні сніг на Новий рік
Яка погода в регіонах України
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг,
– розповіли синоптики.
За їхніми даними, вітер буде західний, південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вночі на сході країни місцями пориви до 15 – 20 метрів з секунду.
У Київській області температура буде хмарною з проясненнями, без опадів. Там прогнозують поривчастий західний та північно-західний вітер до 7 – 12 метрів за секунду.
"Температура по області вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – 1 – 6 градус тепла. У Києві вночі близько нуля, вдень 2 – 4 градуси тепла", – розповіли синоптики.
Яка погода в містах України
- Київ +2...+4
- Ужгород +7...+9
- Львів +8...+10
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +4...+6
- Луцьк +5...+7
- Рівне +5...+7
- Житомир +3...+5
- Вінниця +5...+7
- Одеса +8...+10
- Миколаїв +5...+7
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +7...+9
- Кропивницький +3...+5
- Черкаси +3...+5
- Чернігів +1...+3
- Суми +1...+3
- Полтава +1...+3
- Дніпро +3...+5
- Запоріжжя +4...+6
- Донецьк +1...+3
- Луганськ +1...+3
- Харків +1...+3