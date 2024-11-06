Мінлива хмарність та подекуди туман: прогноз погоди в Україні на 7 листопада

У четвер, 7 листопада, очікується мінлива хмарність, проте опадів не передбачають. Водночас подекуди можливий туман.

Небо над Україною буде вкрито хмарами, проте погода буде сухою та прохолодною. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода по Україні

По всій території України синоптики прогнозують відсутність опадів. Натомість у західних областях вночі та вранці місцями туман.

Крім цього, вітер очікується переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до -1 градуса морозу. У західних областях 0...-5 градусів морозу, а вдень +6...+11 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни до +14 градусів, а в Карпатах вночі -2...-7 градусів морозу, вдень +4...+9 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Синоптики прогнозують, що вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі від +4 градусів до -1 градуса, вдень +6...+11 градусів. Натомість у Києві вночі буде +2...+4 градуси тепла, вдень +8...+10 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +7...+11;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +9...+11;

Луцьк +8...+10;

Рівне +9...+11;

Житомир +9...+11;

Вінниця +10...+12;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +7...+9;

Суми +7...+9;

Полтава +8...+10;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +10...+12;

Донецьк +8...+10;

Луганськ +8...+10;

Харків +7...+9.



Прогноз погоди на 7 листопада / Укргідрометцентр