Комфортних +25 градусів: прогноз погоди на 13 серпня

У вівторок, 13 серпня, середня температура вдень становитиме +25 градусів, на Півдні та Закарпатті буде тепліше, до +30 градусів. А от уночі стовпчики термометрів упадуть до +11...+15 градусів.

Уже відчувається подих осені, але ще можна реалізувати літні ідеї. Тож хто має змогу відпочити – робіть це! І не забувайте донатити на ЗСУ!

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Прогноз погоди в Україні на 13 серпня

Буде мінлива хмарність, без опадів, лише у північно-східній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26, на Закарпатті до +30; у південній частині країни вночі +15...+20, вдень +27...+32 градуси.

Прогноз погоди на 13 серпня у Києві та в столичному регіоні

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26; у Києві вночі близько +15, вдень +23...+25 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

12 – 15 серпня у східних, більшості центральних, Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму, 15 серпня й у Волинській, Чернівецькій, Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в обласних центрах

Київ +23...+25

Ужгород +27...+29

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +23...+25

Чернівці +24...+26

Хмельницький +23...+25

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +23...+25

Вінниця +24...+26

Одеса +27...+29

Миколаїв +29...+31

Херсон +28...+30

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +24...+26

Черкаси +24...+26

Чернігів +22...+24

Суми +22...+24

Полтава +23...+25

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +23...+25

Луганськ +23...+25

Харків +23...+25



Прогноз погоди в Україні на 13 серпня / Укргідрометцентр