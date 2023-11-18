Жовтий рівень, морози вдень, подекуди мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 19 листопада

Сніг із Заходу України перейде на Схід і Південь, у цих регіонах оголошено жовтий рівень небезпечності. На півдні Одещини та в Криму вночі синоптики прогнозують значний дощ.

У неділю 19 листопада на Заході та Півночі хмарна погода з проясненнями, а от на Сході та Півдні очікують дощ із мокрим снігом. Поступово наближаються холоди: невеличкий мороз фіксуватимуть і вдень, не тільки вночі. Та загалом погода дозволить погуляти.

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Якою буде погода в Україні 19 листопада

Буде хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині помірний дощ, на півдні Одещини та в Криму значний дощ, удень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг. На решті території без опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті вночі невеликий сніг.

Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду, на Одещині вночі та вранці місцями 25 – 27 метрів на секунду.

Температура протягом доби у південній частині +1...+6 градусів, у Криму +5...+10 градусів, на решті території вночі 0...-5 градусів, удень від -2 до +3 градусів, на Закарпатті до +5 градусів.

Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі 0...-5 градусів, удень від -2 до +3 градусів, по Києву вночі -1...-3 градуси, вдень близько нуля.

Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні

19 листопада у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях будуть пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (увечері 18 листопада, вночі та вранці 19 листопада на Одещині місцями 25 метрів на секунду).

Також уночі 19 листопада на півдні Одещини та в Криму пройде значний дощ.

Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.



Жовтий рівень небезпечності в Україні на 19 листопада / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород +3...+5

Львів +2...+4

Івано-Франківськ +1...+3

Тернопіль +1...+3

Чернівці +1...+3

Хмельницький +1...+3

Луцьк +1...+3

Рівне +1...+3

Житомир 0...+2

Вінниця 0...+2

Одеса +3...+5

Миколаїв +3...+5

Херсон +3...+5

Сімферополь +7...+9

Кропивницький +1...+3

Черкаси 0...+2

Чернігів -1...+1

Суми -1...+1

Полтава 0...+2

Дніпро +1...+3

Запоріжжя +4...+6

Донецьк +3...+5

Луганськ +1...+3

Харків +1...+3



Прогноз погоди в Україні на 19 листопада / Укргідрометцентр