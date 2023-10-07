Прийшла повноправна осінь: прогноз погоди в Україні на 8 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
На неділю 8 жовтня синоптики прогнозують дощі по всій Україні. Також попереджають про небезпечні метеорологічні явища: жовтою буде буквально вся країна через перший рівень небезпеки.
Якщо ви теж не кликали осінь, як співається у відомій пісні, то є простий спосіб зарадити холоду. Тепліше вдягайтеся, обов'язково носіть одяг шарами, за потреби візьміть термос із гарячим напоєм або зайдіть у кафе.
Дивіться також Насувається холод: коли в Україні сильно знизиться температура
Якою буде погода в Україні 1 жовтня
Буде хмарно і пройдуть дощі. Удень в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях вони можуть бути значними, на Півночі невеликі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду.
Температура вночі становитиме +5...+10 градусів, удень +9...+14 градусів (у північних областях +7...+12 градусів). На Півдні традиційно тепліше – вночі +11...+16 градусів, удень +16...+21 градус, а от на високогір'ї Карпат вночі та вдень найхолодніше – +2...+7 градусів.
Погода у столиці та області
У столичному регіоні температура вночі буде +5...+10 градусів, удень +7...+12 градусів. У Києві вночі +7...+9 градусів, удень +10...+12 градусів.
Попередження про небезпеку
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 8 жовтня очікують на пориви вітру 15-20 метрів на секунду, тож оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.
Жовтий рівень небезпеки в Україні 8 жовтня / Укргідрометцентр
Утім, все ще зберігається значна пожежна небезпека. Довго не було дощів, тож земля суха, трава і сухостій легко можуть спалахнути.
Пожежна небезпека в Україні 8 жовтня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +10...+12
- Ужгород +12...+14
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +10...+12
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +10...+12
- Хмельницький +10...+12
- Луцьк +10...+12
- Рівне +10...+12
- Житомир +9...+11
- Вінниця +11...+13
- Одеса +20...+22
- Миколаїв +15...+17
- Херсон +18...+20
- Сімферополь +21...+23
- Кропивницький +11...+13
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +10...+12
- Суми +8...+10
- Полтава +7...+9
- Дніпро +11...+13
- Запоріжжя +17...+19
- Донецьк +12...+14
- Луганськ +10...+12
- Харків +11...+13
Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / Укргідрометцентр