Токаєв натякнув Путіну, що він програв, – Гудков про заяву щодо Донбасу
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати самопроголошені "ЛДНР". Впродовж останніх днів гучну заяву казахського лідера обговорює ледь не весь світ.
Цікаво, що резонансні слова Токаєва пролунали у присутності Путіна, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Ймовірно, таким чином він натякнув, що глава Кремля – програв. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Володя, ти – програв
Це не пряма мова, але Токаєв цим йому сказав: "Володя, ти – програв. Я не хочу з тобою мати жодних справ, аби потім не виникали проблеми",
– пояснив політик.
За словами опозиціонера, Токаєв дав сигнал усім, що Путін де-факто програв цю війну. "А може й країну", – додав він.
Лукашенко у війну не вступатиме
"Уявіть, що Лукашенко розуміє це. Що Путіну лишилося не так багато, його ненавидить населення, а влада тримається на силовиках. Він відправить цих силовиків гарматним м'ясом в Україну? Я дуже сумніваюся. Він продовжуватиме лінію лавірування, намагаючись і гроші отримувати, і обіцяти. Я не вірю, що в таких умовах Лукашенко вступить у війну", – вважає Геннадій.
Він переконаний, що наразі:
- видно перелом у війні;
- зрозуміла монолітна позиція Заходу;
- зрозуміло, що величезна кількість українських військових приїдуть із західною зброєю та вмінням нею управляти.
У чітко зрежисовану "виставу" Гудков не вірить
"Це конспірологічна версія, що поки не підтверджується", – відзначив він. На думку Гудкова, якби Токаєв та Путін справді домовлялися про цю "виставу", то Токаєв:
- не приїхав би особисто, аби плюнути Путіну в обличчя;
- сказав би це на "внутрішній ринок", а не публічно.
Мені усі казали: "Забудь це прізвище (Токаєва – 24 канал). Це пусте місце. Він скинув клан Назарбаєва і прийшов до влади. У тихому вирі чорти водяться. Сьогодні він вистрелив вдруге,
– каже політик.
Путіна розмазали так, як ніколи раніше. Однак, якщо він – садомазохіст, тоді ця версія вірна", – резюмував Гудков.
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Токаєв дав сигнал, що Путін програв - Гудков: дивіться відео