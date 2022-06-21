Токаєв натякнув Путіну, що він програв, – Гудков про заяву щодо Донбасу

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати самопроголошені "ЛДНР". Впродовж останніх днів гучну заяву казахського лідера обговорює ледь не весь світ.

Цікаво, що резонансні слова Токаєва пролунали у присутності Путіна, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Ймовірно, таким чином він натякнув, що глава Кремля – програв. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Володя, ти – програв

Це не пряма мова, але Токаєв цим йому сказав: "Володя, ти – програв. Я не хочу з тобою мати жодних справ, аби потім не виникали проблеми",

– пояснив політик.

За словами опозиціонера, Токаєв дав сигнал усім, що Путін де-факто програв цю війну. "А може й країну", – додав він.

Лукашенко у війну не вступатиме

"Уявіть, що Лукашенко розуміє це. Що Путіну лишилося не так багато, його ненавидить населення, а влада тримається на силовиках. Він відправить цих силовиків гарматним м'ясом в Україну? Я дуже сумніваюся. Він продовжуватиме лінію лавірування, намагаючись і гроші отримувати, і обіцяти. Я не вірю, що в таких умовах Лукашенко вступить у війну", – вважає Геннадій.

Він переконаний, що наразі:

видно перелом у війні;

зрозуміла монолітна позиція Заходу;

зрозуміло, що величезна кількість українських військових приїдуть із західною зброєю та вмінням нею управляти.

У чітко зрежисовану "виставу" Гудков не вірить

"Це конспірологічна версія, що поки не підтверджується", – відзначив він. На думку Гудкова, якби Токаєв та Путін справді домовлялися про цю "виставу", то Токаєв:

не приїхав би особисто, аби плюнути Путіну в обличчя; сказав би це на "внутрішній ринок", а не публічно.

Мені усі казали: "Забудь це прізвище (Токаєва – 24 канал). Це пусте місце. Він скинув клан Назарбаєва і прийшов до влади. У тихому вирі чорти водяться. Сьогодні він вистрелив вдруге,

– каже політик.

Путіна розмазали так, як ніколи раніше. Однак, якщо він – садомазохіст, тоді ця версія вірна", – резюмував Гудков.

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Токаєв дав сигнал, що Путін програв - Гудков: дивіться відео