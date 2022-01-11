Токаєв припинив роботу компанії, яку пов'язують із дочкою Назарбаєва

Касим-Жомарт Токаєв у січні 2022 року доручив припинити роботу компанії "Оператор РОП". Її пов'язують з молодшою донькою Нурсултана Назарбаєва – Алією.

Президент заявив, що діяльність "Оператора РОП" викликає багато питань у підприємців та загалом суспільства. За словами політика, дійшло до того, що проти компанії організували певний громадський рух.

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Я доручаю уряду вжити заходи щодо припинення адміністрування утилізаційного збору та розпорядження утилізаційним збором "Оператором РОП". Цим має займатися державна організація,

– повідомив Токаєв.

"Оператору РОП" сплачують утилізаційний збір

Історія компанії "Оператор РОП" розпочалася ще у 2015 році.

Приватна компанія стягувала утилізаційний збір. Його розмір становив від 1 до 9 тисяч доларів.

За офіційними даними, ці гроші спрямовували на створення інфраструктури, необхідної для збору, перероблювання та утилізації відходів.

Сама Алія публічно не коментувала повідомлення про причетність до компанії. Водночас ЗМІ повідомили, що наявні правдиві свідчення причетності доньки Назарбаєва до "Оператор РОП".

Алія вивела з Казахстану сотні мільйонів доларів

Алія Назарбаєва вивела з Казахстану сотні мільйонів доларів. Спершу вона начебто продала частину пакетів акцій, що були в її розпорядженні та отримала за них приблизно 325 мільйонів доларів.

Згодом Алія заснувала фонд у Ліхтенштейні та довірила своїм радникам 150 мільйонів доларів.

Після цього Назарбаєва потішила себе дорогими покупками. Зокрема, придбала маєток у Великій Британії та літак Bombardier Challenger.

Історія Назарбаєва: дивіться відео