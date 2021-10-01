Токіо накрив потужний тайфун: скасували понад 300 авіарейсів
Джерело:NHK
Токіо накрив потужний тайфун Міндулле. Внаслідок стихії скасували 357 авіарейсів, водночас без світла залишилися мешканці понад 6 тисяч домівок.
В японському Токіо 1 жовтня зафіксували сильний дощ та масштабні пориви вітру. Інформації про постраждалих внаслідок негоди нема.
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Поромне сполучення в Токійській затоці скасували
Також через тайфун скасували поромне сполучення в Токійській затоці та перекрили кілька залізничних сполучень між Токіо та Нагоя.
За інформацією Японського метеорологічного агентства, тайфун розташувався поруч з островом Хонсю й прямує на північний схід зі швидкістю 35 кілометрів на годину.
Пориви вітру в центрі атмосферного вихору час від часу досягали 60 метрів в секунду. Очікують, що основний тайфун завдасть удару на префектуру Тіба. Місцева влада звернулася до жителів міста Кацуура з проханням покинути свої будинки.
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Підготовку до евакуації почали майже 7 тисяч осіб. Наразі місцевих закликали залишатися в приміщеннях поки тайфун не пройде й уникати наближення до вікон.
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