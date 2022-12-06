Влучили у будівлю із загарбниками: в окупованому Токмаку зацвіла "бавовна"

В окупованому місті Токмак, що на Запоріжжі, сталася "бавовна". По будівлі, де були загарбники, наші Збройні Сили завдали потужного удару.

Вибух стався вночі сьогодні, 6 грудня. Втрати російських окупантів уточнюються.

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В окупований Токмак завітала "бавовна"

За попередньою інформацією, українські захисники завдали удару по будівлі, де розміщувалася жива сила ворожої армії.

У проросійських пропагандистських телеграм-каналах вже почали звинувачувати ЗСУ в обстрілах, не уточнюючи, що у будівлі ліцею перебували військовослужбовці Росії.

Наразі очікується підтвердження від Генерального штабу ЗСУ.

У Токмаку вдарили по будівлі, де були окупанти / фото "РІА-Мелітополь"

ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога у Запорізькій області

Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники потужно вгатили по російських окупантах у Запорізькій області.

Так, у населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати противника склали понад 230 осіб пораненими, знищено більше як 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.

Актуальні втрати ворога

Станом на 6 грудня ЗСУ вже знищили 92 200 окупантів. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 510 російських солдатів. Втрати загарбників у техніці становлять: