З Токмака 3 травня буде евакуація: людей закликають чекати на колону

3 травня 2022 , 08:23
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Олександр Старух у телеграмі

Для мешканців тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі на сьогодні вдалось організувати евакуацію. Таким чином людям вдасться виїхати з міста на територію, що підконтрольна Україні та бути в безпеці.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли деталі того, як має відбуватися евакуація людей. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Евакуація з Токмака та Василівки

За словами Старуха, евакуюватись зможуть не лише жителі Токмака, але й Василівки на Запоріжжі. Ці обидва міста тимчасово є окуповані російськими окупантами.

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Автор: Оксана Княжик