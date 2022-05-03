З Токмака 3 травня буде евакуація: людей закликають чекати на колону
3 травня 2022 , 08:23Читать новость на русском
Джерело:Олександр Старух у телеграмі
Для мешканців тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі на сьогодні вдалось організувати евакуацію. Таким чином людям вдасться виїхати з міста на територію, що підконтрольна Україні та бути в безпеці.
У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли деталі того, як має відбуватися евакуація людей. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.
Евакуація з Токмака та Василівки
За словами Старуха, евакуюватись зможуть не лише жителі Токмака, але й Василівки на Запоріжжі. Ці обидва міста тимчасово є окуповані російськими окупантами.
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