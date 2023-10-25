Проукраїнський кандидат на посаду спікера Палати представників США вибув з перегонів

Представник республіканської партії Том Еммер вибув з-поміж претендентів на посаду спікера Палати представників США під тиском трампістів.

Він зняв свою кандидатуру усього за кілька годин після обрання під тиском ультраправого, трампістського крила партії: проти кандидатури Еммера за зачиненими дверима проголосували 26 республіканців.

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Декілька республіканців, які виступають проти Еммера, заявили у вівторок, що не змінять своєї позиції та закликають висувати нового кандидата,

– повідомило CNN з посиланням на свої джерела.

Деталі голосування

За підсумками кількох раундів закритих голосувань республіканців Палати представників Еммер заручився підтримкою лише 117 із них. Тож, фракція почала обговорювати, за яких умов його кандидатуру підтримають на голосуванні в палаті.

Попри те, що Республіканська партія має формальну більшість у нижній палаті Конгресу – 221 мандат, голоси всього лише 5 республіканців дозволяють заблокувати будь-яке рішення.

Зауважимо, що кількадесят представників ультраправого крила заявили, що за жодних умов не підтримають Еммера.

Проти кандидатури Еммера виступив і експрезидент США Дональд Трамп.

Що цьому передувало