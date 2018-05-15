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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Том Харді змінився до невпізнання через роль у новому фільмі: фотофакт

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Том Харді
Том Харді / Фото з відкритих джерел

Британський актор Том Харді вже тривалий час працює на знімальному майданчику фільму Джоша Транка "Фонзі" про Аль Капоне, де він виконав головну роль.

У виданні The Daily Mail з’явились нові фото, де завжди брутальний Том Харді дещо набрав вагу та обзавівся гладкою лисиною. Можна побачити, як гримери ретельно загримували його численні татуювання на шиї та грудях для подальших зйомок фільму.

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Том Харді до і після зйомок фільму "Фонзі"

Актор відпочивав поміж трейлерами в одних чорних шортах та зелених кросівках, не надто ховаючись від папараці.


Том Харді на зйомках фільму "Фонзі"

Варто додати, що гангстерська драма "Фонзі" розповідає про життя сумнозвісного чиказького злочинця Аль Капоне, який займався гральним бізнесом і сутенерством. У стрічці покажуть, як хворий на сифіліс 47-річний Аль Капоне, вийшовши з в'язниці після тривалого ув'язнення, вже не має колишньої могутності та починає згадувати про своє важке кримінальне минуле і жорстокі злочини.

Про дату прем'єри кінокартини наразі немає інформації.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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