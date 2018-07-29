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Том Круз "змусив" відомого телеведучого повторити трюк з фільму "Місія неможлива: Фолаут": відео

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Том Круз
Том Круз / Фото з вільних джерел

Нещодавно у світі відбулась довгоочікувана прем'єра фільму "Місія неможлива: Фолаут", головну роль в якій традиційно зіграв Том Круз. Актор вирішив повторити трюк із кіно та стрибнув з відомим телеведучим з парашутом.

Як повідомляє The Mirror, ведучий Джеймс Корден вирішив запросити на своє шоу голлівудського красеня Тома Круза. Під час ефіру зірка "Late Late Show" заявив, що стрибок актора з чималої висоти – "просто дурниця", яку зможе повторити кожен.

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Гучна заява в ефірі шоу змусила телеведучого погодитись на екстремальний трюк. Однак Том Круз ускладнив завдання, обравши висотний стрибок, який часто виконують військові. Перед польотом знаменитості пройшли інструктаж. Оскільки Джеймс Корден вперше стрибав з парашутом, то він зробив це в парі з інструктором. А от досвідчений екстремал Том Круз самостійно виконав трюк з висоти 4,5 тисячі метрів. 

Та не обійшлось без курйозів: перед стрибком Джеймс Корден хотів втекти та відмовитись від затії, однак все ж наважився це зробити. Окрім цього, в літаку переляканого ведучого кумедно підбадьорював Том Круз, а приземлення пишнотілого гумориста викликало посмішку у всіх його прихильників.  

Дивіться відео стрибка Тома Круза та Джеймса Кордена з парашутом: 

 

Теги: Курйозні новини LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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