Том Круз "змусив" відомого телеведучого повторити трюк з фільму "Місія неможлива: Фолаут": відео

Нещодавно у світі відбулась довгоочікувана прем'єра фільму "Місія неможлива: Фолаут", головну роль в якій традиційно зіграв Том Круз. Актор вирішив повторити трюк із кіно та стрибнув з відомим телеведучим з парашутом.

Як повідомляє The Mirror, ведучий Джеймс Корден вирішив запросити на своє шоу голлівудського красеня Тома Круза. Під час ефіру зірка "Late Late Show" заявив, що стрибок актора з чималої висоти – "просто дурниця", яку зможе повторити кожен.

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Гучна заява в ефірі шоу змусила телеведучого погодитись на екстремальний трюк. Однак Том Круз ускладнив завдання, обравши висотний стрибок, який часто виконують військові. Перед польотом знаменитості пройшли інструктаж. Оскільки Джеймс Корден вперше стрибав з парашутом, то він зробив це в парі з інструктором. А от досвідчений екстремал Том Круз самостійно виконав трюк з висоти 4,5 тисячі метрів.

Та не обійшлось без курйозів: перед стрибком Джеймс Корден хотів втекти та відмовитись від затії, однак все ж наважився це зробити. Окрім цього, в літаку переляканого ведучого кумедно підбадьорював Том Круз, а приземлення пишнотілого гумориста викликало посмішку у всіх його прихильників.

Дивіться відео стрибка Тома Круза та Джеймса Кордена з парашутом: