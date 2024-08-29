Замах на Трампа: нападник кілька місяців обирав свою ціль

20-річний Томас Крукс скоїв замах на колишнього президента США Дональда Трампа 13 липня. Кілька місяців до інциденту хлопець вирішував, у якого публічного діяча буде стріляти.

Про це повідомив представник Федерального бюро розслідувань Кевін Роєк. Він додав, що нападник понад 60 разів шукав інформацію про Дональда Трампа та президента США Джо Байдена.

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Що спонукало Крукса скоїти замах на Трампа

Згодом на початку липня Томас Крукс зареєструвався на зустріч Трампа з виборцями в Пенсильванії.

Ми бачили ... постійні, детальні спроби з планування атаки на певних подіях, тобто він розглядав будь-яку кількість подій або цілей,

– сказав Кевін Роєк.

ФБР ще не змогло визначити, що спонукало Крукса скоїти замах на Трампа. Роєк зауважив, що також не вдалося знайти жодних ознак того, чи мав нападник спільника або діяв в інтересах якоїсь держави.

Також, за словами ФБР, у крові Томаса Крукса не виявили сліди наркотичних речовин чи алкоголю.

Нагадаємо, що 13 липня Томас Крукс скоїв замах на кандидата в президенти США. Куля зачепила лише вухо Дональда Трампа. В результаті стрілянини загинув один з глядачів передвиборчого мітингу, двох було поранено.