Новий власник "Української правди": хто такий Томаш Фіала

У середу, 26 травня, стало відомо, що мультимільйонер Томаш Фіала придбав впливовий новинний сайт "Українська правда". Про біографію успішного чеха читайте на 24 каналі.

Чех Томаш Фіала вже багато років працює в Україні й таке враження, що був тут завжди. Саме на батьківщині Кобзаря він заробив найбільші свої статки та створив власну бізнесову імперію. Нині до неї додалась "Українська правда". Хто такий Томаш Фіала й для чого йому популярний український сайт з репутацією та високою місією – читайте в матеріалі.

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Біографія Томаша Фіали

Томаш Фіала народився 13 травня 1974 року у чеському місті Брно (тоді це була Чехословаччина, що перебувала під радянським впливом). Жити у тоталітарній державі юнаку не подобалось і він був серед учасників Оксамитової революції, перемога якої повернула чехів і словаків до демократії.

Томаш Фіала став власником "УП":

Після перемоги революції в Чехословаччині пройшли успішні ліберальні реформи, західні інвестори почали активно вкладати в країну, що дозволило їй безболісно повернутися до клубу успішних країн з успішною економікою, вільним ринком та демократією.

Молодий Фіала був активним учасником цих процесів. Він обрав кар’єру фінансиста – працював у чеських філіях німецьких банків. Після Bayerische Vereinsbank Фіала перейшов до нещодавно створеної чеської інвестиційної компанії Wood & Company, що спеціалізувалася на Східній Європі. Компанія почала працювати лише в 1991 році, але була фактично першою на ринку – опинилася у потрібному місці у потрібний час, а тому доволі швидко прийшла до успіху, стала впливовою та відомою у Центральній та Східній Європі.

Майстер приватизації

Молодий фахівець був частиною цього успіху – він працював спочатку на батьківщині, згодом перебрався до Польщі, а в 1995-му році очолив філіал інвесткомпанії в Україні (допомогло знання російської мови, яку за "Залізною завісою" всі вивчали у школі). На цей час у Фіали навіть не було повної вищої освіти. Не має він її й зараз. У 1996 році Фіала завершив навчання на 3 курсі Празького економічного університету й диплому фахівця у царині міжнародної торгівлі так і не отримав.

В Україні в цей час відбувалося первісне нагромадження капіталів та формувалася олігархічна система. Під наглядом та з благословіння другого президента Леоніда Кучми в державі сформувався невеликий, але потужний прошарок нуворишів – нових українських бізнесменів. Колишні "червоні директори", комсомольці та діти партноменклатури, кооператори, цеховики, "фарцовщики", спекулянти, базарні торговці, бандити та "наперсточники" буквально за кілька років стали респектабельними бізнесменами з великою кількістю грошей. Всі ці гроші потрібно було кудись вкладати, тобто інвестувати. Вийти на новий рівень, стати власниками заводів і фабрик якраз і допомагали іноземні фінансисти. Одним з них був Томаш Фіала. Він як фахівець з приватизації став надзвичайно цінним кадром для нової української еліти.

Молодий інвестбанкір за кілька років здобув в Україні важливі зв’язки та став своїм серед місцевої еліти. У 1998-му його переводять до Варшави, але у Польщі Фіала довго не затримується – у 2000-му Томаш разом с деякими колегами залишає Wood & Company та створює власну інвестиційну компанію – Dragon Capital та став її генеральним директором. Офіси компанії були в Києві та у світовій столиці офшорів – на Кіпрі.

Фіала та Сорос

Інвестором Dragon Capital незабаром виступив один з найвідоміших у світі фінансистів мільярдер Джордж Сорос. Він має неоднозначну репутацію як завдяки "чорному піару" від Росії та її агентів впливу, так і завдяки власним вчинкам.

Також Сорос є ідейним антикомуністом, прибічником вільного ринку та демократії. Свої симпатії він підкріплює справами та грошима.

Томаш Фіала отримав репутацію фактичного емісара Сороса в Україні. Ще одним став місцевий олігарх Віктор Пінчук. Зять президента Кучми та Томаш Фіала чимало співпрацювали.

Доволі швидко Dragon Capital став впливовим і авторитетним гравцем на ринку. Компанія Фіали провела сотні великих бізнесових операцій на мільярди доларів. Нині компанія представлена фактично у всіх секторах економіки України.

Томаш Фіала в гостях на "Радіо НВ":

Скільки грошей у Фіали

Скільки насправді грошей у Томаша Фіали – знає, схоже, лише він сам, але за оцінками Forbes-Україна, за 20 років Dragon Capital "виросла" у 200 разів.

Журнал "Фокус" у 2015 році нарахував у чеха 187, 9 мільйонів доларів. У 2020 році "Фокус" побачив у Фіали вже 426 мільйонів доларів та поставив на 28-місце у своєму топ-100. При цьому Forbes-Україна взагалі вирішив не включати інвест-банкіра до власного рейтингу товстосумів у 2021 році.

Після Революції Гідності Dragon Capital розгорнув активну діяльність – активно зайнявся ринком нерухомості, крім того, фірма Фіали почала скуповувати проблемні активи за заповітами Ворена Баффета та модернізованої теорії "сигарного недопалка".

Компанія Фіали також активно скуповує логістичну нерухомість (тобто – склади), торгові площі, ТРЦ, також Dragon Capital є співвласником однієї з найбільших IT-компаній України — Ciklum.

Політичні інтереси

Також Томаш Фіала був активним учасником політичного та суспільного життя на своїй другій батьківщині. Він підтримав обидві революції в Україні, в тому числі – фінансово, але стосунки з новою владою в Україні далеко не завжди були приємні. Фіала не боявся критикувати президента Порошенка та прем'єра Яценюка.

Вплив Фіали непокоїть багатьох, за роки в Україні чех нажив собі чимало ворогів. При чому з багатьох таборів. Умовний проросійський табір закріпив за чехом прізвисько "Людини Сороса", а також почав жорстку кампанію проти так званих "соросят" – вихідців зі спонсорованих Заходом та особисто Фіалою грантових структур у владі.

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Умовний проукраїнський табір надсилав до Фіали "маскі-шоу". У 2017 році в офісі Dragon Capital пройшли обшуки – їх ініціатором був консильєрі тогочасного президента Порошенка Олександр Грановський.

Томаш Фіала є спонсором політичного проєкту "Голос". У 2019 році швидкома зібрана партія на чолі зі Святославом Вакарчуком стала одним з переможців парламентських виборів, що дозволило партії створити власну фракцію у Верховній Раді 9 скликання.

Щоправда, нині політичний проєкт Фіали перебуває у кризі та очікує переформатування. Крім "Голосу" Фіала є одним зі спонсорів "Реанімаційного пакету реформ", який став одним з постачальників керівних кадрів для нової української влади.

Медійна імперія

У 2014 році бере початок медійна імперія Фіали – він зібрав команду колишнього журналу та сайту "Кореспондент", яка не хотіла працювати з номіналом Януковича Сергієм Курченком. Нове видання отримала назву "Новоє врємя". Доволі швидко "НВ" повернуло собі славу та репутацію старого "Кореспондента" та стало одним з найвпливовіших ЗМІ в Україні.

Фіала вклав у ресурс кілька мільйоні доларів, які наразі так і не зміг повернути.

Також частиною "НВ" стало колишнє "Радіо Ера", що було переформатоване у ток-радіо "Новоє врємя".

Скриншот новини дня на "УП"

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На початку 2021 року чех став власником двох популярних бізнесових сайтів – "Мінфін" та finance.ua, а у травні Фіала придбав 100% прав на конкурента "НВ" – сайт Альони Притули "Українська правда". Нині вони стануть частиною одного великого медійного холдингу Фіали, а сам чех, схоже, має повне право вважатись олігархом.