Вступ Швеції в НАТО: Угорщина завершила ратифікацію
Нещодавно парламент Угорщини обрав нового президента країни. Ним став очільник Конституційного суду Томаш Шуйок. В перший день перебування на цій посаді він підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до Альянсу.
Новий президент Угорщини Томаш Шуйок 5 березня, в перший день перебування на цій посаді, підписав важливий документ. Він ухвалив протокол про ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.
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Угорщина підписала протокол про ратифікацію
Нещодавно угорський парламент схвалив заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу. Це дало змогу шведській стороні почати процес доєднання до НАТО.
Наразі новообраний угорський очільник підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО. Цю інформацію повідомили на сайті президента Угорщини.
Сьогодні президент Томаш Шуйок підписав рішення Національних зборів (парламенту – 24 Канал) від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО,
– мовиться у повідомленні.
Раніше угорський парламент ратифікував заявку Швеції
- Журналісти Reuters повідомили, що парламент Угорщини 26 лютого схвалив законопроєкт, який дозволяє Швеції приєднатися до НАТО. Таким чином у країни нарешті "розчищений" шлях до приєднання до Альянсу. 188 угорських депутатів проголосували "за", а 6 – "проти".
- Варто зазначити, що Угорщина була останньою серед 31 члена НАТО, яка ратифікувала членство Швеції. Це відбулося після місяців зволікань з боку керівної угорської партії "Фідес".
- Тоді відреагував на рішення угорського парламенту вже й Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у соцмережі Х. Зокрема, він привітав голосування парламенту Угорщини за ратифікацію членства Швеції в НАТО.
- Раніше парламент Угорщини відхилив пропозицію провести голосування щодо схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО.
- Однак після схвалення заявки турецьким парламентом угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також закликав депутатів своєї країни ухвалити рішення про вступ Швеції у НАТО.