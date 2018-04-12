Tommy Hilfiger запустив лінію одягу для людей з інвалідністю

Навесні 2016 року американська компанія Tommy Hilfiger представила ​​першу колекція для дітей з інвалідністю. Тепер бренд вирішив розширити лінійку і запустив одяг для чоловіків та жінок з інвалідністю.

Зараз Tommy Hilfiger представила колекцію весна-літо 2018. Всі речі з колекції можна застебнути однією рукою, повідомляє видання Bored Panda.

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До колекції увійшли моделі з інноваційними і регульованими деталями, такими як магнітні кнопки, спеціальні отвори для рук і ніг, банджі-шнури і застібки на липучках.

Лінійка складається з 37 чоловічих і 34 жіночих комплектів одягу, в основі яких лежать речі зі спортивної лінійки бренда. Кожна модель оснащена регульованими швами, магнітними застібками і липучками і адаптована для людей з більшістю видів інвалідності.

У рекламній кампанії для бренду знявся паралімпійський чемпіон Джемері Кемпбелл, шеф-кухар Джемерія Джос, лайфстайл-блогер Мама Какс і танцівниця Челсі Хілл.

Засновник бренду Томмі Хілфігер розповів, що в усьому світі налічується кілька мільйонів потенційних покупців, для яких нова лінійка стане корисною. У звичайних магазинах вибір одягу для людей з інвалідністю є сильно обмеженим, додав він.