Тональність Путіна брехлива, – Безсмертний про ймовірні перемовини Росії зі США

Володимир Путін наполягає на "гарантіях безпеки" й розраховує отримати їх під час переговорів з Джо Байденом. Водночас у Кремлі можуть маніпулювати ситуацією з ймовірними перемовинами президентів США та Росії.

Про це в ефірі 24 каналу розповів представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у 2018 – 2019 роках Роман Безсмертний. За його словами, Вашингтон зайняв чітку позицію: якщо Росія йде на деескалацію, то подібні раунди перемовини можуть відбутися, проте якщо деескалації не буде – введуть санкції.

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Росія вже відкотилася назад, – Безсмертний

"Тональність, яку зараз Путін подає у ЗМІ про "перемогу діалогу з Вашингтоном" – повністю брехлива", – сказав Роман Безсмертний.

Він пояснив, що Вашингтон чітко зазначив – передумовою будь-якого діалогу є деескалація і реакція Росії на стурбованості США. Це стосується напруження не лише на українсько-російському кордоні, а й виконання домовленостей Мінська щодо припинення обстрілів і виконання безпекового блоку питань.

Очевидно, що вчорашні меседжі, які кидались Путіним (на пресконференції – 24 канал), скоріше були спробую завуальовано закрити речі, по яких Росія вже відкотилася назад. Роман Безсмертний Представник України в політичній підгрупі ТКГ у 2018 – 2019 роках

Методика погодження між країнами ЄС та Сполученими Штатами – це лише етапи запровадження і об'єм санкцій. Їхній перелік може й змінюватися. Водночас пресконференція Путіна – це вже відступ назад, спроба показати перемогу, про яку ніхто, крім нього не знає, сказав Роман Безсмертний.

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