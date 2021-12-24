Тональність Путіна брехлива, – Безсмертний про ймовірні перемовини Росії зі США
Джерело:24 канал
Володимир Путін наполягає на "гарантіях безпеки" й розраховує отримати їх під час переговорів з Джо Байденом. Водночас у Кремлі можуть маніпулювати ситуацією з ймовірними перемовинами президентів США та Росії.
Про це в ефірі 24 каналу розповів представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у 2018 – 2019 роках Роман Безсмертний. За його словами, Вашингтон зайняв чітку позицію: якщо Росія йде на деескалацію, то подібні раунди перемовини можуть відбутися, проте якщо деескалації не буде – введуть санкції.
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Росія вже відкотилася назад, – Безсмертний
"Тональність, яку зараз Путін подає у ЗМІ про "перемогу діалогу з Вашингтоном" – повністю брехлива", – сказав Роман Безсмертний.
Він пояснив, що Вашингтон чітко зазначив – передумовою будь-якого діалогу є деескалація і реакція Росії на стурбованості США. Це стосується напруження не лише на українсько-російському кордоні, а й виконання домовленостей Мінська щодо припинення обстрілів і виконання безпекового блоку питань.
Очевидно, що вчорашні меседжі, які кидались Путіним (на пресконференції – 24 канал), скоріше були спробую завуальовано закрити речі, по яких Росія вже відкотилася назад.
Методика погодження між країнами ЄС та Сполученими Штатами – це лише етапи запровадження і об'єм санкцій. Їхній перелік може й змінюватися. Водночас пресконференція Путіна – це вже відступ назад, спроба показати перемогу, про яку ніхто, крім нього не знає, сказав Роман Безсмертний.
Безсмертний про діалог США та Росії: дивіться відео
Діалог США та Росії: останні новини
- Російське міністерство закордонних справ опублікувало документ, який хоче підписати з США та НАТО. Мовиться про "гарантії безпеки" для Кремля. Серед головних вимог – не допускати розширення НАТО на Схід, зокрема, фактично заборона для України вступати до Альянсу.
- Згодом у Білому домі прокоментували "гарантії безпеки" для Росії – на умови Кремля Вашингтон, ймовірніше за все, не погодиться.
- Путін зазначив, що Росія бачить готовність Вашингтона розпочати дискусію з теми безпеки. Мовляв, американці говорили про перемовини на початку 2022 року в Женеві.
- Прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що США готові провести зустріч з Росією щодо "гарантій безпеки" в січні 2022 року. Водночас точна дата та місце проведення невідомі.