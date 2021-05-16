Масштабна аварія в Росії: тонни нафти потрапили в річку – фото та відео екокатастрофи

Внаслідок аварії на нафтозбірному колекторі у республіці Комі, що в Росії, стався витік нафти. Речовина із вмістом нафти потрапила у землю та в річку Колва.

За даними нафтової компанії "Лукойл", витік стався приблизно за 300 метрів від берега річки Колва. Більшість речовини потрапило в грунт. Витік вдалось локалізувати.

Важливо Масштаб катастрофи – невідомий: як Росія приховує проблеми з розлиттям нафти

Боротьба з наслідками екокатастрофи

Місцеві служби очищають територію після аварії. Там планують провести технічну й біологічну рекультивацію. Збір нафти з річки Колви організували на 7 пунктах. Вздовж усієї водойми розпорошують сорбенти, які полегшують ліквідацію аварії.

У Росії трапилась масштабна екокатастрофа / Фото savepechora1

Що відомо про екокатастрофу

Аварія сталася ще 11 травня приблизно о 22:00. Це трапилось внаслідок ​​розгерметизації напірного нафтопроводу Ошської родовища нафти, яке зафіксували напередодні.

Читайте більше У російському місті ввели надзвичайну ситуацію через розлив нафтопродуктів у річку

Різнокольорову плівку в річці Колва виявили за 130 кілометрів від місця аварії. Місцева влада ввела на території муніципалітету режиму надзичайної ситуації.

Наслідки екокатастрофи в Росії: дивіться відео savepechora1

Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу через порушення правил охорони навколишнього середовища при виконанні робіт.

У 2020 році у Комі також трапився розлив нафтопродуктів. Тоді розлилось приблизно 7 тонн речовини, внаслідок пошкодження напірного нафтопроводу.