Тоня Матвієнко у купальнику показала своє тату: фото

Українська співачка Тоня Матвієнко продовжує ділитися фотографіями та враженнями від відпочинку в Таїланді. У відпустку Тоня поїхала разом з чоловіком Арсеном Мірзояном.

Матвієнко поділилася в Instagram знімками у купальнику та зізналася, що вперше в житті плавала під дощем.

На одному кадрі видно татуювання 36-річної співачки, яке вона "набила" на попереку.

Читайте також: Співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян похизувались кадрами з розкішного відпочинку в Таїланді

Тоня Матвієнко показала фігуру і тату

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян

Хто така Тоня Матвієнко?



Українська співачка. Її голос дуже схожий з голосом матері – відомої української артистки Ніни Матвієнко. У 2007 році записала свою першу пісню "Не метелиця лугом стелиться".



У травні 2011 року взяла участь у першому сезоні талант-шоу "Голос країни", але не пройшла прослуховування "наосліп".



Одружена із співаком Арсеном Мірзояном.