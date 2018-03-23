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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Тоня Матвієнко у купальнику показала своє тату: фото

1034 Читать новость на русском
Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко / Фото з Іnstagram

Українська співачка Тоня Матвієнко продовжує ділитися фотографіями та враженнями від відпочинку в Таїланді. У відпустку Тоня поїхала разом з чоловіком Арсеном Мірзояном.

Матвієнко поділилася в Instagram знімками у купальнику та зізналася, що вперше в житті плавала під дощем.

На одному кадрі видно татуювання 36-річної співачки, яке вона "набила" на попереку.

Читайте також: Співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян похизувались кадрами з розкішного відпочинку в Таїланді

Тоня Матвієнко показала фігуру і тату

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян

Хто така Тоня Матвієнко?

Українська співачка. Її голос дуже схожий з голосом матері – відомої української артистки Ніни Матвієнко. У 2007 році записала свою першу пісню "Не метелиця лугом стелиться".

У травні 2011 року взяла участь у першому сезоні талант-шоу "Голос країни", але не пройшла прослуховування "наосліп".

Одружена із співаком Арсеном Мірзояном.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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