Топ-10 гарячих фото Хейлі Болдуін – нареченої Джастіна Бібера
Світ шоу-бізнесу приголомшила новина про заручини співака Джастіна Бібера з моделлю Хейлі Болдуін. Пара зустрічала лише кілька місяців і вже готується до весілля.
Хейлі Болдуін – американська модель, телеведуча і танцівниця. 21-річна дівчина звикла до уваги ЗМІ, оскільки входить до голлівудської династії Болдуінів (Хейлі молодша донька актора Стівена Болдуіна).
Читайте також: Джастіна Бібера і Аріану Гранде звинуватили у піарі через заручини
У травні 2017 роки зірка очолила рейтинг найкрасивіших жінок світу за версією журналу Maxim, а ще отримала титул "Найвпливовіша дівчина в світі стилю" від FN Achievement Awards 2017.
Дивіться далі Топ-10 найгарячіших фото Хейлі Болдуін з Instagram.
Зйомка для Maxim, який визнав Хейлі найсексуальнішою:
Зйомка для Lui Magazine:
В об'єктиві Маріо Тестіно:
Провокативна фотосесія для Inprint Мagazine:
Хейлі оголилася і для Elle Magazine:
В об'єктиві Раяна Аяша:
Болдуін у бікіні:
Хейлі на подіумі:
Фотосесія для The Sunday Times Style:
Хейлі хизується фігурою: