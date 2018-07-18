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Топ-10 гарячих фото Хейлі Болдуін – нареченої Джастіна Бібера

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Хейлі Болдуін
Хейлі Болдуін / Фото з Іnstagram

Світ шоу-бізнесу приголомшила новина про заручини співака Джастіна Бібера з моделлю Хейлі Болдуін. Пара зустрічала лише кілька місяців і вже готується до весілля.

Хейлі Болдуін – американська модель, телеведуча і танцівниця. 21-річна дівчина звикла до уваги ЗМІ, оскільки входить до голлівудської династії Болдуінів (Хейлі молодша донька актора Стівена Болдуіна).

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У травні 2017 роки зірка очолила рейтинг найкрасивіших жінок світу за версією журналу Maxim, а ще отримала титул "Найвпливовіша дівчина в світі стилю" від FN Achievement Awards 2017.

Дивіться далі Топ-10 найгарячіших фото Хейлі Болдуін з Instagram.

Зйомка для Maxim, який визнав Хейлі найсексуальнішою:

Зйомка для Lui Magazine:

В об'єктиві Маріо Тестіно:

Провокативна фотосесія для Inprint Мagazine:

Хейлі оголилася і для Elle Magazine:

В об'єктиві Раяна Аяша:

Болдуін у бікіні:

Хейлі на подіумі:

Фотосесія для The Sunday Times Style:

Хейлі хизується фігурою:

 

Теги: LifeStyle Еротика Голлівуд Хейлі Болдуін
Джерело: 24 Канал
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