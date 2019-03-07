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      Топ-10 країн світу, де найбільше зросли ціни на житло у 2018: рейтинг

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      Де у світі найбільше здорожчала нерухомість у 2018
      Де у світі найбільше здорожчала нерухомість у 2018 / curbed.com

      За підсумками 2018 року, світові ринки житла дещо сповільнились, але у Європі та частині країн Азії спостерігалось зростання цін на житлову нерухомість. Нерухомість 24 з'ясувала, яке місце у цих рейтингах посідає Україна.

      Аналітики Global Property Guide зазначають, що впродовж 2018 року тенденція до здорожчання нерухомості спостерігалась на 24 з 45 світових ринків.

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      Ціни на житло знизились у 21 державі, а 29 країн продемонструвало більш слабкий імпульс у 2018 році у порівнянні з 2017-м. Це свідчить про сповільнення росту цін на житло у світовому масштабі.

      Де найбільше здорожчало житло у 2018?

      Найбільш стрімко житлова нерухомість дорожчала у деяких районах Азії та у більшій частині Європи.

      Так, найбільш відчутно у 2018-му підскочили ціни на житло у таких європейських країнах, як Мальта (+10,5%), Нідерланди (+8,5%), Німеччина (+6,8%), Ірландія (+5,8%), Португалія (+5,4%), Словаччина (+5,3%) та Іспанія (+5,3%).

      рейтинг житло ціни на нерухомість
      Рейтинг країн світу, де найбільше здорожчала житлова нерухомість//globalpropertyguide.com

      Раніше Мальта уже очолила рейтинг європейських країн, де у 2018-му найстрімкіше дорожчало житло.

      Що з цінами на житло в Україні?

      Україна опинилась у переліку країн, де за підсумками 2018, ціни на житло знизились. Global Property Guide констатує, що попри покращення економічних умов, ринок житла в Україні залишається депресивним.

      Впродовж 2018 року ціни на квартири на вторинному ринку житла у Києві знизилися на 6,09% (з урахуванням інфляції) до середньої ціни 1 049 доларів за метр квадратний.

      Аналітики зазначають, що ціни на житло в Україні знижувалися протягом останніх 5 років. Особливо у 2014 році через девальвацію гривні внаслідок військової агресії Росії.

      Дивіться також: Наскільки кардинально змінились ціни на нерухомість в Україні за останні 5 років

      Київ панорама Майдан незалежності
      Ціни на житлову нерухомість в Україні за підсумками 2018 знизились

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      Теги: Новини нерухомості світу Новини нерухомості України Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Рейтинги Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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