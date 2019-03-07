Топ-10 країн світу, де найбільше зросли ціни на житло у 2018: рейтинг

За підсумками 2018 року, світові ринки житла дещо сповільнились, але у Європі та частині країн Азії спостерігалось зростання цін на житлову нерухомість. Нерухомість 24 з'ясувала, яке місце у цих рейтингах посідає Україна.

Аналітики Global Property Guide зазначають, що впродовж 2018 року тенденція до здорожчання нерухомості спостерігалась на 24 з 45 світових ринків.

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Ціни на житло знизились у 21 державі, а 29 країн продемонструвало більш слабкий імпульс у 2018 році у порівнянні з 2017-м. Це свідчить про сповільнення росту цін на житло у світовому масштабі.

Де найбільше здорожчало житло у 2018?

Найбільш стрімко житлова нерухомість дорожчала у деяких районах Азії та у більшій частині Європи.

Так, найбільш відчутно у 2018-му підскочили ціни на житло у таких європейських країнах, як Мальта (+10,5%), Нідерланди (+8,5%), Німеччина (+6,8%), Ірландія (+5,8%), Португалія (+5,4%), Словаччина (+5,3%) та Іспанія (+5,3%).



Рейтинг країн світу, де найбільше здорожчала житлова нерухомість//globalpropertyguide.com

Раніше Мальта уже очолила рейтинг європейських країн, де у 2018-му найстрімкіше дорожчало житло.

Що з цінами на житло в Україні?

Україна опинилась у переліку країн, де за підсумками 2018, ціни на житло знизились. Global Property Guide констатує, що попри покращення економічних умов, ринок житла в Україні залишається депресивним.

Впродовж 2018 року ціни на квартири на вторинному ринку житла у Києві знизилися на 6,09% (з урахуванням інфляції) до середньої ціни 1 049 доларів за метр квадратний.

Аналітики зазначають, що ціни на житло в Україні знижувалися протягом останніх 5 років. Особливо у 2014 році через девальвацію гривні внаслідок військової агресії Росії.

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Ціни на житлову нерухомість в Україні за підсумками 2018 знизились