ТОП-10 найпопулярніших брендів в Instagram
Пропонуємо дізнатися 10 найбільш популярних світових брендів в Instagram.
Instagram – вже давно перестав бути просто арт-майданчиком і місцем, де зірки постять Селфі. Також це найсильніший інструмент продажів, який використовують, як початківці, так і всім відомі модні бренди.
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Магазин Prada
1. CHANEL: 27.7 мільйонів підписників
2. LOUIS VUITTON: 23.9 мільйонів підписників
3. GUCCI: 23.8 мільйонів підписників
4. VICTORIA BECKHAM: 19.9 мільйонів підписників
5. DIOR: 19.3 мільйонів підписників
6. DOLCE & GABBANA: мільйонів підписників
7. PRADA: мільйонів підписників
8. CALVIN KLEIN: мільйонів підписників
9. VERSACE: 12.4 мільйонів підписників
10. MICHAEL KORS: 11.5 мільйонів підписників.