ТОП-10 найпопулярніших брендів в Instagram

Пропонуємо дізнатися 10 найбільш популярних світових брендів в Instagram.

Instagram – вже давно перестав бути просто арт-майданчиком і місцем, де зірки постять Селфі. Також це найсильніший інструмент продажів, який використовують, як початківці, так і всім відомі модні бренди.

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Магазин Prada

1. CHANEL: 27.7 мільйонів підписників

2. LOUIS VUITTON: 23.9 мільйонів підписників

3. GUCCI: 23.8 мільйонів підписників

4. VICTORIA BECKHAM: 19.9 мільйонів підписників

5. DIOR: 19.3 мільйонів підписників

6. DOLCE & GABBANA: мільйонів підписників

7. PRADA: мільйонів підписників

8. CALVIN KLEIN: мільйонів підписників

9. VERSACE: 12.4 мільйонів підписників

10. MICHAEL KORS: 11.5 мільйонів підписників.