ТОП-10 найпопулярніших смартфонів тижня: Samsung Galaxy S9 здає позиції

У рейтингу найпопулярніших смартфонів тижня продовжує лідирувати Xiaomi Redmi 5 Pro. А от флагман від Samsung – Galaxy S9 – навпаки здає позиції.

Таким є рейтинг ТОП 10 найпопулярніших смартфонів, який щотижня публікує портал prostotech.com.

Проривом тижня можна назвати vivo v9, який з 5 місця вирвався одразу на друге місце. Що стосується флагмана Samsung Galaxy S9, то він опустився з четвертого на шосте місце.

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Інший смартфон флагманського дуету Samsung Galaxy S9 + теж втратив одну позицію – з другого місця на третє.

Четверте місце займає Asus Zenfone Max Plus.

7 місце продовжує займати Xiaomi Mi A1. А на 8 розмістились Redmi 5A.

А от Oppo F7 і Samsung Galaxy S8 зовсім покинули рейтинг найпопулярніших смартфонів на цьому тижні.

ТОП-10 найпопулярніших смартфонів тижня