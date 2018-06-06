ТОП-10 вражаючих скульптур-ілюзій

Скульптура – завжди була, є і буде яскравим і дуже чуттєвим мистецтвом. У сучасному світі художники мають можливість розвивати свої таланти і створювати неймовірні витвори. Сьогодні, скульптура це не лише виріб з бронзи, каменю чи заліза, сьогодні скульптура – це ілюзія, це фокус і навіть магія. Ми підібрали для вас ТОП-10 найвражаючих скульптур-ілюзій.

Лоренцо Куінн "Сила Природи" Великобританія, США, Монако і Сінгапур

Натхнення для створення цієї скульптури зійшло на італійського скульптора після урагану в Тайланді. Спостерігаючи за наслідками стихії він вирішив створити ряд скульптур що уособлюватимуть матір-природу, яка обертає Землю навколо себе. Сьогодні творіння Лоренцо Куінна розташовані в різних країнах світу.



Лоренцо Куінн "Сила Природи"

Олександр Лідаговський "Висока нота", Черкаси, Україна

Скульптура, яка зовсім нещодавно з’явилася у центрі Черкас, тепер вражає місцевих і туристів своєю грацією. Ініційована та спонсорована місцевими виробниками ТМ Saturn (виробник побутової техніки) і ГК «UKRAVIT» (виробник засобів для захисту рослин) скульптура авторства київського митця Олександра Лідаговського присвячена музиці. Бронзова балансуюча фігура маленької скрипальки висить у повітрі з допомогою лише одного тросу. На думку автора, скульптура – це муза, яка бере яскраву ноту у міському просторі. За словами Лідаговського, "Висока нота" допомагає відірвати очі від асфальту і поглянути вгору. Скрипалька вмостилась на струні над тротуаром біля Черкаської обласної філармонії.



Олександр Лідаговський "Висока нота"

Ніколя Лаваренн "Балансуюча людина", Франція

Відомий на увесь світ скульптор-самоучка вже декілька років поспіль вражає суспільство своїми граційними та унікальними фігурами. Інженерні знання та талант допомагають художнику робити скульптури, які на перший погляд суперечать законам фізики і кидають виклик гравітації.



Ніколя Лаваренн "Балансуюча людина"

Елізабет Штинстра "Апельндорські діви", Нідерланди

Ця прекрасна інсталяція знаходиться в парку міста Апельдорн. Композиція складається з трьох бронзових скульптур дівчат, що висять у повітрі паралельно до землі. Кожна фігура в інсталяції знаходиться в різній позі: одна – опущена животом в низ, інша – боком, третя – спиною. Всі вони наче сплять – левітуючи.



Елізабет Штинстра "Апельндорські діви", Нідерланди

Алекс Чіннек "Візьми мою блискавку, але не чіпай мій грім", Великобританія

Вражаюча скульптура з незвичайною назвою представляє собою будинок розділений на дві частини, одна з яких практично висить у повітрі. Ця інсталяція є не лише витвором мистецтва, а й грандіозним фокусом. Адже ілюзію, яку створив художник Алекс Чіннек, вдалося розгадати не багатьом.



Алекс Чіннек "Візьми мою блискавку, але не чіпай мій грім"

Олександр Лідаговський "Рівновага", Київ, Україна

Ще одна тендітна скульптура, яка вражає своєю грацією та легкістю. Монумент юній акробатці у Києві представляє собою бронзову фігуру молодої дівчини, яка йде по канату. За задумом автора, дівчина, яка утримує рівновагу, символізує баланс і гармонію людини з навколишнім середовищем в цьому динамічному і дуже нестійкому світі.



Олександр Лідаговський "Рівновага", Київ, Україна

Марк Квінн "Скульптура гігантського немовляти", Сінгапур

Немовля неймовірних розмірів розташоване в одному з парків Сінгапура бентежить і вражає кожного, кому пощастить його побачити. Художник Марк Квінн створив інсталяцію на радощах батьківства. Адже прототипом цього бронзового 10-метрового малюка вагою 7 тонн став маленький син скульптора. Окрім великого розміру, скульптура вражає й тим, що вона практично повністю висить у повітрі.



Марк Квінн "Скульптура гігантського немовляти", Сінгапур

Ніл Доусон "Літаючі діаманти", Австралія

Інсталяція Ніла Доусона виглядає дуже ілюзорною, повітряною і легкою, хоча насправді всі елементи виконані із сталі та сітчастого каркасу. Даний витвір мистецтва, завдяки практично невидимим тросам, ніби висить у повітрі. Також складається враження, ніби ці блискучі металеві кулі й справді кудись летять.



Ніл Доусон "Літаючі діаманти", Австралія

Джерзі Кедзіора "Балансуюча скульптура", Флорида, США

Скульптура, яка вражає своєю неможливістю. Художник Джерзі Кедзіора відомий на увесь світ своїми скульптурами, які висять у повітрі буквально на одному тросі. Як скульптору вдається зробити так, щоб важкі фігури парили і не переверталися під дією вітру і власної сили тяжіння, залишається таємницею творця.



Джерзі Кедзіора "Балансуюча скульптура", Флорида, США

Девід МакКракен "Сходи в небо", Австралія

Дивовижна скульптура, яка вражає місцевих жителів і туристів в Сіднеї. Працюючи над інсталяцією, художник Девід МакКракен використав прийом оптичної ілюзії, завдяки якому створюється ефект нескінченності. А завдяки тому, що сходи розташовані на побережжі моря і направлені в бік моря, складається враження, ніби вони справді ведуть до Небес.



Девід МакКракен "Сходи в небо", Австралія