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      Топ-11 найгарячіших фото Міс Земля 2018 Фуонг Кхань Нгуєн

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      Міс Земля 2018: переможниця конкурсу краси Фуонг Кхань Нгуєн
      Міс Земля 2018: переможниця конкурсу краси Фуонг Кхань Нгуєн / ione.vnexpress.net

      Вчора, 3 листопада, у світі відгримів один із найпрестижніших конкурсів краси Міс Земля 2018. За результатами шоу, перемогу здобула красуня з В'єтнаму Фуонг Кхань Нгуєн.

      Відомо, що 23-річна студентка чудово володіє англійською мовою. Наразі Фуонг Кхань Нгуєн вивчає маркетинг в одному з університетів В'єтнаму. Попри це красуня цікавиться темою екології: на Міс Земля 2018 вона представила власний проект щодо захисту однієї з найбільших у світі річок –Меконг.

      Читайте також: Міс Земля 2018: представниця якої країни перемогла у конкурсі краси

       

      Як і будь-яка сучасна жінка, Фуонг Кхань Нгуєн активно веде свій блог у Instagram. Володарка титулу "Міс Земля 2018" полюбляє хизуватись своїм струнким тілом в купальниках. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найсексуальніші фото переможниці конкурсу краси Фуонг Кхань Нгуєн.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      До слова, конкурс краси Міс Земля 2018 пройшов у столиці Філіппін – Манілі. Найкрасивіші дівчата з 87 країн світу взяли участьу шоу. Однак до фіналу пройшли лише 18: Нідерланди, Чилі, Румунія, Бразилія, Японія, Португалія, Словенія, Південноафриканська Республіка, Італія, Філіппіни, Гана, Колумбія, В'єтнам, Чорногорія, Венесуела, Австрія, Непал, Мексика. Українка Анастасія Кривохижа до числа фіналісток не увійшла. 

      Що відомо про конкурс краси "Міс Земля"?
      Це один з найвідоміших конкурсів краси в світі поряд з "Міс Всесвіт", "Міс Світу" і "Міс Інтернешнл". Він проходить під егідою Організації Об'єднаних Націй. Ідея конкурсу – привернення уваги до гуманітарних проблем сучасності, захист навколишнього середовища, охорона живої природи.

      Теги: LifeStyle Мода Конкурс краси
      Джерело: 24 Канал
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