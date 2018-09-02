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Топ-11 найспокусливіших фото учасниці гурту "ВІА Гра" Еріки Герцег

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Еріка Герцег – учасниця гурту "ВІА Гра"
Еріка Герцег – учасниця гурту "ВІА Гра" / Фото із соцмереж

Знаменитий гурт "ВІА Гра", продюсером якого є російський композитор Костянтин Меладзе, завжди вражав прихильників сексуальністю його учасників. Винятком не стала й українка Еріка Герцег.

Зірка активно веде свій блог у соціальній мережі Instagram. Артистка не приховує своєї звабливості, відтак часто показує фото в купальнику або ж сексуальному одязі. На відпочинку, чи в своєму помешканні, або ж просто під час буденної поїздки – Еріка Герцег вміє виглядати сексуально в кадрі, адже до вокальної кар'єри зірка працювала моделлю.

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Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати Топ-11 найспокусливіших фото Еріки Герцег, які вокалістка гурту "ВІА Гра" опублікувала у мережі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: Новини України Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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