Топ-11 найспокусливіших фото учасниці гурту "ВІА Гра" Еріки Герцег

Знаменитий гурт "ВІА Гра", продюсером якого є російський композитор Костянтин Меладзе, завжди вражав прихильників сексуальністю його учасників. Винятком не стала й українка Еріка Герцег.

Зірка активно веде свій блог у соціальній мережі Instagram. Артистка не приховує своєї звабливості, відтак часто показує фото в купальнику або ж сексуальному одязі. На відпочинку, чи в своєму помешканні, або ж просто під час буденної поїздки – Еріка Герцег вміє виглядати сексуально в кадрі, адже до вокальної кар'єри зірка працювала моделлю.

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Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати Топ-11 найспокусливіших фото Еріки Герцег, які вокалістка гурту "ВІА Гра" опублікувала у мережі.

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 15 Лип 2018 р. о 8:41 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 9 Лип 2018 р. о 4:29 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 21 Жов 2017 р. о 6:24 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 27 Жов 2017 р. о 4:57 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 14 Тра 2018 р. о 1:17 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 7 Лис 2017 р. о 11:56 PST

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 3 Жов 2017 р. о 10:58 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 15 Вер 2017 р. о 7:13 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 22 Чер 2017 р. о 3:49 PDT

Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 25 Бер 2017 р. о 6:11 PDT