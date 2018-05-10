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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Топ-3 кавові маски для омолодження обличчя: ефективні рецепти

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Кавові маски
Кавові маски

Кожна жінка наполегливо бореться з першими признаками старіння та намається якомога швидше їх позбутись. Однак мало хто знає, що звичайна кава в масках для обличчя допомагає не тільки очистити шкіру, але й омолодити її.

Кава чудово впливає на шкіру, тому екстракт напою додають в засоби для догляду за обличчям. Ефект від нанесення цього продукту помітний після перших же процедур, тому Сайт "24" вирішив підібрати топ-3 ефективні маски, які можна створити в домашніх умовах. 

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Перед нанесенням hand-made засобу переконайтесь, що у вас немає алергії на компоненти. Також експерти рекомендують не використовувати кавову маску, якщо на шкірі є подразнення або поранення. Засіб може загострити проблему та відкласти процес загоєння. 

Проти зморшок

Інгредієнти: банан – 1 шт., кава – 2 ч.л., вершки – 1 ч.л.

Як приготувати кавову маску від зморшок:

Очистіть банан від шкірки та перетріть м'якоть фрукта в блендері. До отриманої маси додайте перемелену каву та вершки. Суміш ретельно перемішайте. Отриману маску наносьте на чисте сухе обличчя. Залиште суміш на 15 – 20 хилин, після чого змийте її теплою водою. Ця маска допомагає боротись з дрібними мімічними зморшками та покращує стан шкіри, додаючи обличчю рівномірний колір. 

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Для очищення шкіри

Інгредієнти: кавова гуща – 2-3 ч.л., вівсяні пластівці – 2 ч.л., йогурт або сметану – 1 ч.л.

Як приготувати кавовий скраб від зморшок:

Для приготування кавового скрабу варто просто змішати кавову гущу з вівсяними пластівцями та кисломолочним продуктом. Ретельно перемішайте суміш та нанесіть її на шкіру обличчя. Легкими рухами масажуйте обличчя упродовж 2 – 3 хвилин. Для посилення ефекту можна залишити маску на 10 хвилин. Після процедури змийте скраб теплою водою. 

Така маска не тільки очищає шкіру обличчя, але й зволожує її. Варто повторювати процедуру не більше, ніж 2 рази на тиждень. 

Для приховання втоми 

Інгредієнти: кавова гуща – 2 ч.л., волоський горіх – 3 шт.

Як приготувати кавово-горіхову маску:

До кавової гущі додайте кілька ложок перемеленого волоського горіха. Нанесіть маску на обличчя та легко помасуйте шкіру. Змийте суміш через 8 – 12 хвилин після нанесення. 

Така нескладна маска допоможе швидко відновити здоровий колір шкіри та приховати сліди втоми. Експерти радять наносити засіб за 1 – 2 години до виходу. 

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
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