ТОП-3 міфи про фрукти, які дивують

Попри корисність фруктів довкола їх споживання витає чимало міфів, розвінчати які взялася в. о. міністра Уляна Супрун.

За словами фахівчині Дарії Озерної, попри поширені думки, не має специфічного часу чи правил для всіх, коли можна чи не можна їсти фрукти.

"Проте треба пам'ятати, що всі ми різні, а отже норма вживання фруктів, як і овочів, у кожного своя. Бо навіть корисним не можна зловживати. Для того, щоб зрозуміти чи ви всього з'їли вдосталь, є формула –відчувайте насичення, але не важкість", – додала експертка.

Фрукти треба їсти до обіду

Порада, яку часто можна зустріти на сторінках глянцевих жіночих видань, виявилася хибною. Подейкують, начебто після 14 години вживання фруктів призводить до підвищення вмісту цукру в крові та уповільнення метаболізму і через це існує ризик набрати зайву вагу.

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Будь-яка їжа, що містить вуглеводи, може підвищувати рівень цукру в крові. Але немає жодних доказів того, що рівень цукру підвищується швидше до 2-ї години дня, ніж будь-який інший час доби.

Якщо зміни є, то вони дуже незначні. Так звана швидкість метаболізму залежить від інтенсивності роботи м’язів, їх частки у вазі, віку та роботи ендокринної системи. Тому немає причини відмовлятись від фруктів в другій половині дня з остраху набрати зайві кіло,

– пояснила експертка.

Кавуном можна сміливо ласувати після 14-ї

Фруктів можна їсти скільки завгодно

Фрукти дуже корисні, але як і в багатьох речах тут має бути міра. Фрукти також містять цукор – фруктозу чи цукрозу. Фрукти корисніші за солодощі, бо крім цукру містять ще вітаміни, актиоксиданти та клітковину, і багато води.

Фруктоза засвоюється на так швидко, як, наприклад цукроза. Тому може довше засвоюватися в кишківнику. Там її споживають бактерії, від цього утворюються гази. Тому якщо ви з’їсте кілограм груш чи винограду – ризикуєте отримати не лише забагато калорій, але й здуття.

Потрібно знати свою міру у фруктах

Фрукти потрібно їсти на порожній шлунок та не змішувати

Наша травна система більш ніж готова перетравлювати й поглинати поживні речовини з фруктів, незалежно від того чи ви з’їли їх натще чи разом з їжею. Хоча фрукти можуть сповільнити процес евакуації їжі зі шлунку, це не означає гірше травлення. Навпаки, ви довше будете почуватися ситим.

Наукових доказів, що споживання фруктів окремо від їжі впливає на травлення, не існує. Навпаки, вітамін С та кислоти, яких багато у фруктах, допомагають засвоювати залізо та інші мікроелементи із їжі.

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