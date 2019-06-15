Топ-3 міста України, де влада максимально відкрита до громадян

Дрогобич, Маріуполь та Вінниця увійшли в трійку лідерів рейтингу Прозорих міст 2018 року завдяки справжній підзвітності місцевої влади жителям та потужному впровадженню електронних сервісів.

Такий рейтинг розробили в організації Transparency International.

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Рейтинг розробили два роки тому, спираючись на європейський досвід. Аналітики оцінюють сотню міст з населенням більше 30 тисяч. Критеріїв – 91. Основні такі: відкритість бюджетів, підзвітність влади містянам та доступні онлайн-сервіси. Серед лідерів 2018 року: Дрогобич, Маріуполь та Вінниця.

Як прозорість впливає на життя кожного мешканця міста і як невеликим містечкам вдалося обігнати в рейтингу навіть столицю – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Дрогобич



Дрогобич

У Дрогобичі запровадили онлайн-систему для шкіл та садочків. Вона працює таким чином, щоби очільники закладів не могли зловживати і безслідно видаляти заяви батьків на навчання чи то перекладати їх. Тепер зареєструватися до навчального закладу можна не виходячи з дому.

"Блокчейн називається. Заходиш, вводиш дані своєї дитини. Потім за свідоцтвом про народження ти легко можеш перевірити, на якій стадії твої документи", – розповіла жителька Дрогобича Наталя Гаргас.

Єдина ціль, яку ми бачимо – де громадянин і влада – це єдиний організм, і кожен довіряє процесу. Далі після освіти ми хочемо перейти в землекористування, і всі заяви, які комісія підтримала на видачу землі, мають йти так само через блокчейн

– зазначив керівник проекту Дрогобич – Smart City Станіслав Гайдер.

Завдяки таким прозорим електронним сервісам, торік Дрогобич посів перше місце в рейтингу сотні прозорих міст.

Маріуполь



Маріуполь

У прифронтовому Маріуполі розповідають, що всі закупівлі проводять через систему ProZorro.

Нещодавно європейський банк реконструкції і розвитку вклав 100 мільйонів євро в Маріуполь на розвиток їхньої інфраструктури. Багато інвесторів не хотіли інвестувати, але місто показало, що воно хоче бути прозорим, без корупції,

– підкреслила менеджер програми Transparent Cities Катерина Цибенко.

"З часу роботи ProZorro у нас більше двох мільярдів закупівель зереєстровано в системі. Екокомія у нас більше півмільярда гривень. Уявляєте, скільки це? Якщо бюджет розвитку 1 мільярд 200, то це, практично, ми вже набрали на половину бюджету розвитку", – додав заступник міського голови Маріуполя Михайло Івченко.

Варто зазначити, що сам рейтинг не враховує, наскільки легко міськради співпрацюють із пресою. Відома маріупольська журналістка нарікає, зокрема, що від влади важко допроситися коментаря.

З міськрадою дуже важко домовитися. Практично неможливо. Тобто вони працюють тільки з тими, хто добре про них відгукується,

– наголосила журналістка Ірина Прудкова.

Вінниця



Вінниця

Вінниця відзначилася прозорістю в питаннях комунального майна, освіти та житлової політики.

Комунальне майно: інформація про актуальні результати та протоколи продажу або оренди майна громади;

Освіта: можливість подати онлайн-заяву на отримання місця в закладах освіти;

Житлова політика: відомості про житлові приміщення, які перебувають у власності громади.

Штучна прозорість

Столичний урбаніст наголошує, що вагу має не просто прозоре оприлюднення бюджету з набором графіків та діаграм, а й залучення людей до обговорення документа й чітке пояснення: на що йдуть кошти з податків.

"Я знаю, що дуже часто міста, які входять в цей рейтинг прозорості, спеціально дивляться, з чого він складається. І вони не забезпечують прозорість міста, а підкручують ті показники, за якими складається рейтинг. В прозорості головне не показати, що ми зробили, а пояснити, чому ми це зробили саме так", – стверджує аналітик центру CEDOS Іван Вербицький.

Яскравий приклад – будівництво пішохідного мосту Кличка. Вартість його ніхто не приховує, але ж ніхто й не радився з киянами, чи доцільно будувати споруду за майже півмільярда гривень. Чи краще використати ці бюджетні кошти на ремонт доріг чи лікарень.



Топ-3 прозорих міста