Топ-3 продукти, від яких неможливо погладшати

Експерти здорового харчування запевнили, що серед продуктів є й такі, які можна вживати в будь-якій кількості, оскільки від них неможливо набрати зайвих кілограмів.

Про це повідомляє журнал Cosmopolitan.

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Огірки



Огірки можна їсти під час будь-якої дієти

Першу сходинку в рейтингу низькокалорійних продуктів зайняли огірки, які на 95% складаються з оди. Саме завдяки цьому овоч сприяє очищенню організму та виведенню з нього токсинів.

Стеблева селера



Селера допомагає схуднути

Як відомо, стеблова селера містить велику кількість води та грубої клітковини, яка не засвоюється в організмі. Завдяки низькій калорійності селера може бути першим продуктом під час схуднення. З неї можна приготувати легкий гарнір до м'яса, або ж салат. Селера містить мінімум калорій, але додає страві ситності.

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Помідори



Помідори належать до низькокалорійних продуктів

Мало хто знає, що в звичайних помідорах міститься всього 18 кілокалорій. Відтак люди, які прагнуть позбутись зайвих кілограмів можуть сміливо їсти цей овоч, не боячись набрати вагу.

Окрім цього, до списку не калорійних продуктів потрапили грейпфрут, броколі, чорниця та листя салату. Всі вони містять велику кількість корисних речовин та не можуть негативно повпливати на фігуру.