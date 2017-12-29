ТОП-3 способи повернути свіжість обличчя після вечірок

Сліди втоми завжди найбільш помітні на нашому обличчю. Але не варто уникати новорічних веселощів, адже існує безліч способів, як виглядати свіжими та красивими навіть після шалених ночей.

Набряки, маленькі зморшки, нечіткий контур обличчя і розширені пори можна вважати найпоширенішими проблемами, які викликані випитим напередодні алкоголем і нестачею сну.

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Пропонуємо звернути увагу на 3 наступні способи, як освіжити вашу шкіру.

1. Використовуйте б'юті-продукти з охолоджуючим ефектом

Завжди тримайте в холодильнику косметичні кубики льоду, а на полиці – маски, сироватки і спеціальні засоби з охолоджуючим ефектом. Використовувати їх приємно і дуже корисно, тому що вона відмінно справляється з набряками.

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Але будьте обережні з льодом, якщо ваша шкіра схильна до куперозу або на ній вже помітні тонкі судини.

2. Наклейте патчі під очі

Зона навколо очей завжди виділяється після важкої ночі. Ваші темні кола швидко зможуть врятувати і приховати спеціальні патчі на тканинній, целюлозноій або гідрогелевій основі.. З ледь помітними зморшками впорається гіалуронова кислота і аденозин, а для свіжості вашого обличчя спрацюють вітаміни С і P, арніка, кофеїн.

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Наклейте патчі під очі на 10-30 хвилин і ви одразу побачите потрібний ефект.

3. Використовуйте листові маски

Для такої б’юті-процедури підійде будь-який продукт: зволожуючі, ліфтингові, антивікові, розгладжуючі маски. Завдяки глибокому зволоженню пори будуть здаватися меншими, а зморшки стануть менш вираженими. Вітаміни та компоненти, що поліпшують мікроциркуляцію, попрацюють над кольором обличчя і повернуть рум'янець.

Наклейте таку маску на обличчя і прийміть горизонтальне положення – 15 хвилин не замінять спа-процедуру, але точно допоможуть виглядати краще. Для більш вираженого ефекту, зберігайте маски в холодильнику.

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