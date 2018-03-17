Топ-3 весняних фрешів для покращення здоров'я

З приходом весни люди дедалі частіше звертаються до імунологів з питаннями, як покращити своє здоров'я та зміцнити імунітет. Оскільки в період міжсезоння організм потребує додаткових вітамінів, експерти радять пити корисні напої, які допоможуть покращити самопочуття та вбережуть людину від хвороб.

Хореограф ТетянаДенисова відкрила рецепти фрешів, які допомагають боротись з лишніми кілограмами та допомагають покращити самопочуття. Про це повідомляє проект "Все буде добре".

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У мене є один секрет: я упродовж робочого тижня випиваю склянку фрешу. Для кожного дня у мене є свій фреш, у якого відповідно свої завдання,

– зазначила Тетяна Денисова.

Лимонно-огірковий фреш

Лимонно-огірковий фреш: корисні властивості

Якщо пити цей напій щонайменше 2 рази на тиждень, то людина швидко відчує додаткову енергію. Окрім цього, лимонно-огірковий фреш очищує організм та позитивно впливає на метаболічні функції організму.

Приготування: візьміть огірок та половину лимона. З очищеного овоча зробіть пюре, до якого додайте сік цитрусового.

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"Імбирна бадьорість"



Імбирно-апельсиновий фреш для зміцнення здоров'я

При регулярному вживанні цей фреш може наділити організм всіма необхідними мікроелементами і вітамінами. Окрім цього, такий сік зміцнює імунну систему, тонізує організм, запобігає утворенню каменів у нирках, знижує рівень холестерину.

Приготування: помийте 2 яблука та поріжте їх на шматочки. Почистіть невеличкий кубик свіжого імбиру та 2 апельсини. Змішайте все у блендері.

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Овочевий фреш



Овочевий фреш: корисні властивості

Якщо людина багато вживає м'яса, їй варто подбати про виведення токсинів з організму. Для цього варто вживати овочевий фреш, який допоможе очиститись від отруйних речовин.

Приготування: у блендері перемеліть 2 – 3 моркви, півогірка, півбуряка. Додайте солі до смаку.