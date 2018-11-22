Топ-4 поради для покращення сексу

Щоб отримувати більше задоволення під час сексу з коханою людиною, варто дотримуватись кількох простих правил.

1. Зі слів інструктора з йоги Патріка Мейсона з Лас-Вегаса, важливо дихати з партнером в унісон в інтимні моменти, передає "Наша мама".

Це додасть відчуття близькості і єднання з партнером, а також посилить ваші відчуття.

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2. Дивіться один одному в очі – такий погляд змушує тремтіти і породжує відчуття близькості між вами під час сексу. Для цього залиште достатньо світла, щоб бачити один одного. Зберігайте таку відстань, щоб відчувати дихання партнера і дивитися один одному прямо в очі – збудження зросте.

3. Використовуйте секс в якості зарядки – застосовуйте пози, які вимагають розтяжки або зусиль.

Якщо ви не спітніли, значить, ви щось робили неправильно,

– зазначає Патрік Мейсон.

4. Не варто соромитися свого тіла та зберігайте впевненість і в спальні.

"Все, чим ви пишаєтеся у собі, візьміть з собою в ліжко. А всі непотрібні комплекси залиште за дверима", – додала інструктор Менді Бомен з Південної Кароліни.

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