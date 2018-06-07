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Топ-5 ефективних масок для обличчя, які допоможуть подолати прищі

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Як позбутись прищів: маски для обличчя
Як позбутись прищів: маски для обличчя

Під час літнього сезону багато жінок стикаються з проблемами зі шкірою. Одним із засобів, що може допомогти подолати прищі, є маски, які можна приготувати в домашніх умовах.

Поява прищів на обличчі – проблема, з якою стикалась кожна людина. Жінки більш гостро реагують на неї, аніж чоловіки, відтак шукають косметичні засоби, що допоможуть їм відновити красу та здоров'я шкіри. Однак косметика не може ефективно вирішити ці проблеми. За словами експертів, щоб позбутись прищів, потрібно стежити за харчуванням, вживати вітаміни та воду.

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Водночас шкіру варто очищувати і за допомогою масок. Фахівці запевняють, що ці косметичні засоби можна з легкістю зробити вдома. На допомогу красуням, як завжди, приходять блогери, які вже випробували на собі ефективні поради експертів та підібрали 5 масок, що допомагають зняти запалення шкіри та підсушити прищі. 

Часникова маска

Однією з найбільш ефективних масок від прищів є часникова. Перед її нанесенням потрібно змастити обличчя олією (оливковою, або соняшниковою). На проблемні місця накладіть дрібно натертий часник. Маску потрібно тримати упродовж 15 хвилин, після чого змити теплою водою. Такий простий засіб допоможе підсушити прищі та позбутись їх за кілька процедур. 

Маска з вівсяних пластівців


Маска з вівсяних пластівців

Однією з найпростіших та найефективніших масок є так звана вівсяна. Для її приготування перетріть вівсяні пластівці в борошно та додайте 1 яєчний білок. Ретельно змішайте інгредієнти, після чого нанесіть маску на обличчя. Після повного висихання суміші на обличчі змийте все теплою водою.

Така процедура допомагає очистити шкіру та підсушити прищі. 

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Маска з аспірином

Щоб позбутись прищів, блогери радять приготувати аспіринову маску, яка швидко допоможе зняти подразнення. Перед процедурою варто подрібнити пігулку аспірину та додати до неї 1 чайну ложку лимонного соку, столову ложку меду. Все ретельно перемішайте та нанесіть на обличчя. тримайте маску упродовж 20 хвилин, після чого ретельно змийте теплою водою. 

Маска з білої глини


Маска з білої глини: приготування вдома

Як відомо, біла глина підсушує прищі, вирівнює тон шкіри та очищає її від чорних цяток. Для приготування маски потрібно змішати столову ложку білої глини з трьома столовими ложками кефіру або йогурту. До отриманої суміші додайте чайну ложку лимонного соку. Все ретельно перемішайте та нанесіть на чисте сухе обличчя. Тримайте маску упродовж 15 – 20 хвилин, після чого змийте її теплою водою.

Експерти радять не зловживати цією процедурою, оскільки щоденне її повторення може зашкодити шкірі. Варто наносити таку маску не більше 2 разів на тиждень.

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Дріжджова маска

Як не дивно, але звичайні сухі дріжджі можна не тільки використовувати у кулінарії, але й застосувати для приготування косметичних засобів. Цей продукт допомагає вивести зі шкіри шкідливі речовини та зняти запалення. Для приготування маски з дріжджами візьміть пакетик порошку, додавши до нього розчин перекису 3%. Втирайте отриману суміш в шкіру упродовж кількох хвилин, після чого залиште її на 15 хвилин. Змийте маску теплою водою. 

Теги: Здорове життя LifeStyle Краса Поради
Джерело: 24 Канал
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