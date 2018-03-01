Топ-5 фільмів, які варто подивитись у березні

Прихильники кінострічок вже в очікуванні новинок, які невдовзі з'являться в прокаті. Адже режисери обіцяють здивувати новими образами знаних акторів та різноманітністю сюжетів.

Підбірку найкращих фільмів березня опублікували в журналі Vogue.

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"Всі гроші світу"

Фільм розповідає про одну із найгучніших кримінальних історій – викрадення онука американського магната Пола Гетті. Події розгортаються в Італії в 1973 році. Упродовж 5 місяців бізнесмен відмовлявся платити чималий викуп, пояснюючи: "У мене чотирнадцять онуків, якщо я сьогодні заплачу один пенні, тоді у мене буде чотирнадцять викрадених онуків". У трилері зіграв Крістофер Пламмер. Актора вже номінували на премію "Оскар".

Всі гроші світу: дивитись трейлер відео онлайн

"Складки часу"

Основою для кінострічки стала дитяча книжка письменниці Мадлен Л'Енгл. Сценаристом "Складки часу" виступила Дженніфер Лі, відома за роботою над мультфільмом "Холодне серце". Головні ролі зіграли голлівудські актори Різ Уізерспун, Опра Уїнфрі та Кріс Пайн.

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У центрі фільму – історія дівчинки Мег, яка подорожує в часі з прагненням знайти свого батька. Чоловік зник після наукових експериментів. Під час подорожі дівчинка потрапляє в захопливі, дещо казкові пригоди.

Складки часу: дивитись трейлер відео онлайн

"Ботічеллі: Інферно"

Часто за створенням знаменитих картин приховується захоплива історія. Це довів режисер Ральф Луп, який зняв кінострічку "Ботічеллі: Інферно". Кінострічка яскраво показує світ грішників та їх покарання, страждання і спокуту за зло.

На замовлення Лоренцо Медічі Боттічеллі зробив 120 ілюстрацій, частина з яких не були завершені. У центрі фільму – "Карта пекла", такий собі путівник по темним колам іншого світу. Століттями це "інферно" зберігалося у Ватикані, але згодом загубилося.

Ботічеллі: Інферно: дивитись трейлер відео онлайн

"Розкрадачка гробниць: Лара Крофт"

Замість Анджеліни Джолі в новій кінострічці про Лару Крофт зіграла молода акторка Алісія Вікандер. Фентезійний бойовик стане третім за рахунком фільмом про безстрашну дівчину-археолога. В підлітковому віці Лара Крофт втратила батька, однак через 7 років вона отримала доступ до документів, які переконують дівчину податися в першу експедицію.

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Розкрадачка гробниць: Лара Крофт: дивитись трейлер відео онлайн

"Тебе тут ніколи не було"

Актор Хоакін Фенікс отримав відзнаку Каннського фестивалю за головну роль в кінострічці "Тебе тут ніколи не було". Чоловік грає ветерана війни Джо, який став кілером. У фільмі він рятує викрадену доньку успішного політика. Джо з'ясовує, що брудний бізнес вплетений в павутину змов і масштабної корупції.

Тебе тут ніколи не було: дивитись трейлер відео онлайн