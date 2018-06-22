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Топ-5 книг, які Маша Єфросиніна радить прочитати влітку

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Топ-5 книг від Маші Єфросиніної
Топ-5 книг від Маші Єфросиніної / cosmo.com.ua

Телеведуча Маша Єфросиніна у вільний час намагається приділяти читанню. Відтак зірка вирішила поділитись 5 романами, які варто прочитати під час літнього відпочинку.

Кожна книга залишає після себе якийсь досвід у житті читача. Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила розповісти, які саме видання допоможуть не тільки по-іншому глянути на буденність, але й стати улюбленими. Кожен із 5 романів читається на одному диханні, тому читач, за словами зірки, не встигне помітити, як книга закінчиться. 

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"Книги для мене – абсолютна подорож в іншу реальність. Я ними чищу свій мозок, беру їх на відпочинок. Раджу вам прочитати 5 романів, які свого часу мене вразили", – зазначила Маша Єфросиніна. 

"Несподівана вакансія", Джоан Роулінг

Це перша книга автора після "Гаррі Поттера". За словами Маші Єфросиніної, це чудова книга, яка викриває гнилість людей, про їх нутро, яке проявляється у стресових ситуаціях. Зірка радить вагітним утриматись від прочитання роману, дочекавшись на появу дитини. 

"Атлант розправив плечі", Айн Ренд

Цю книгу, за словами Маші Єфросиніної, повинна прочитати кожна жінка. Бо роман розповідає про сильну, вольову, чуттєву бізнес-вумен, яка є взірцем того, якими рисами повинна володіти жінка, щоб досягнути успіху та захистити своє кохання. 

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"Поклик зозулі", Роберт Ґелбрейт (псевдонім Джоан Роулінг)

Це детектив нового покоління. Маша Єфросиніна запевнила, що в книзі є динамічний сюжет, фінал якого неможливо передбачити. Ба більше, завершення книги приголомшило зірку багатошаровістю. 

"Імперія ангелів", Бернар Вербер

Роман розповідає про те, що буде з людиною після смерті. "Імперія ангелів" дає потік думок про загальну ідею, зобразивши серйозне питання з літературною легкістю. 

"Полювання на овець", Харукі Муракамі

Маша Єфросиніна, яка читала цей роман в студентські роки, впевнена, що він не може не сподобатись. Книга настільки майстерно написана, що кожен читач наче стає свідком описаних подій в 3D-режимі. 

Теги: Новини України Здорове життя LifeStyle Література Маша Єфросиніна
Джерело: 24 Канал
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