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Топ-5 книжок, які має прочитати кожен батько

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Книги, які має прочитати кожен батько
Книги, які має прочитати кожен батько / Unsplash

Неможливо створити інструкцію, яка допоможе бути хорошими батьками, проте деякі ідеї щодо цього все ж можна почерпнути з книг.

Рейтинг книг, які здатні надихнути кожного батька створило видання ВВС.

Норман Оллестад. "У захваті від шторму" (Crazy For The Storm)

У цій книжці особливо яскраво описаний як тато й син можуть провести час разом якісно. Автор розповідає свою історію і те, як він потрапив до складу олімпійської збірної США. За його словами, це відбулося саме завдяки настановам батька.

Артем Чапай. "Тато в декреті"

Stay-at-home-dad - це відомий та популярний в США жанр, в якому видано багато книжок та ведуться блоги. В Україні ж це перша і поки єдина книжка такого жанру від україномовного автора.

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Головна ідея автора – дати меседж чоловікам, які впевнені, що "сидіти дома з дітьми" – це значить відпочивати.

Компакт-диск "Василь Стус. Листи до сина"

Василю Стусу не пощастило з батьківством. Він встиг побути з сином Дмитром менш як рік – короткий період між двома арештами.

Залишилися листи Василя Стуса до сина. Вони були видані окремим диском у 2009 році.

Поет радить сину бути чистим "за всяку ціну й передусім", вести щоденник, регулярно питати себе – що ти зробив, щоб бути кращим, чеснішим, розумнішим? 

Джеймс Голліс. "У тіні Сатурна" (Under Saturn's Shadow)

Один із найвідоміших у світі юнгіанских психоаналітиків Джеймс Голліс ще в 1994 році написав невеличку, але глибоку книжку "У тіні Сатурна".

Головна ідея – чоловіку потрібно не виконувати роль, яку нав'язало йому суспільство, а знайти своє покликання в житті. Вчений вважає, що чоловіки, на відміну від жінок, досі продовжують виконувати роль, нав'язану їм суспільством. І саме тому страждають.

Франко Нембріні. "Від батька до сина"

Головна ідея книжки – "виховувати, не ставлячи перед собою мети виховання". Іншими словами, вдосконалювати себе, не читати дітям багато моралей.

Суть книги Нембріні – в словах його співвітчизника Умберто Еко "Те, ким ми є, залежить від того, чому нас навчили батьки в ті моменти, коли не намагались чомусь навчити".

Теги: LifeStyle Діти Книги
Джерело: 24 Канал
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