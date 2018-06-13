Топ-5 міфів про переливання крові: це треба знати
В Україні є гостра проблема з нестачею донорської крові, яка допомагає одужати багатьом людям.
Про це повідомили у Центрі здоров’я МОЗ.
У Центрі зазанчили, що в Україні втричі менше донорів, ніж рекомендує ВООЗ. Проблема у тому, що 70% українських донорів здають кров лише один раз.
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На жаль, про гостру потребу донорської крові більшість людей дізнається лише тоді, коли близька людина потрапляє у біду і терміново потребує переливання.
П’ять найбільш поширених міфів щодо донорства крові:
Джерело: 24 канал
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