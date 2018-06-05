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Топ-5 напоїв, які збадьорять не гірше кави

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Топ-5 напоїв, які збадьорять не гірше кави
Топ-5 напоїв, які збадьорять не гірше кави / Фото з відкритих джерел

Існує кілька смачних та "заряджаючих" напоїв для тих, хто хоче пити менше кави або відмовитися від неї зовсім.

Не лише кава – є багато продуктів і напоїв, які дійсно додадуть енергії та настрою на цілий день, передає Сosmo.

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Женьшень – одна з найцінніших лікарських рослин у світі. Напій з нього може протистояти стресу і додає чудовий заряд бадьорості.

А чашка какао на основі мигдалевого молока містить триптофан – натуральний антидепресант, який бадьорить і підвищує настрій.

Склянка свіжовичавленого гранатового соку, розведеного наполовину водою, також чудово тонізує, заряджає енергією, і ще й зміцнює імунітет та підвищує гемоглобін у крові. Також сік з гранату зміцнює серцево-судинну систему і прискорює обмін речовин.

Солодкий порошок з плодів ріжкового дерева кероб не містить кофеїну та інших шкідливих речовин, які провокують хвороби серця, мігрень, алергію та інше. Такий напій чудово тонізує організм.

Листя чаю матчу має чималий вміст амінокислот. Вітамін С і l-тіанін створюють тонізуючий ефект, а антиоксидант поліфенол катехін блокує розвиток ракових клітин і вбиває мікроби карієсу.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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