Топ 5 наймодніших сумок осені
Літо ще не закінчилося, а на полицях магазинів уже представлені речі сезону осінь-зима. Якщо ви запланували оновити свій гардероб, то зверніть увагу і додайте до нього модних аксесуарів.
Автори The Independent визначили п'яти трендових сумочок, які можна буде носити восени, а також взимку.
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Зараз на піку популярності моделі сумок, навіяні стилем 90-х років: логоманія, хутро та бісер.
Сумка з бісеру
Сумка з логотипом
Поясна сумка
Плетена сумка
Сумка з хутра
Джерело: 24 Канал
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