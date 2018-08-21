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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Топ 5 наймодніших сумок осені

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Наймодніші сумоки осені
Наймодніші сумоки осені / The Independent

Літо ще не закінчилося, а на полицях магазинів уже представлені речі сезону осінь-зима. Якщо ви запланували оновити свій гардероб, то зверніть увагу і додайте до нього модних аксесуарів.

Автори The Independent визначили п'яти трендових сумочок, які можна буде носити восени, а також взимку.

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Зараз на піку популярності моделі сумок, навіяні стилем 90-х років: логоманія, хутро та бісер.

Сумка з бісеру

Сумка з логотипом

Поясна сумка

 

Допис, поширений Erica Choi (@eggcanvas)

Плетена сумка

 

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas)

Сумка з хутра

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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