ТОП-7 поширених запитань щодо підписання договору з лікарем

Медична реформа в Україні триває. Вже півмільйона українців обрали собі сімейних лікарів. Та під час кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у багатьох виникає чимало запитань.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook дала відповіді на найпоширеніші запитання щодо підписання декларацій українців з лікарями.

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1. Чи має декларація строк дії?

За словами Супрун, підписана декларація з сімейним лікарем є безстроковою. Тож вона діятиме доти, доки громадянин не вирішить укласти декларацію з іншим лікарем.

"Для дитини декларація з педіатром діє до 18 років. Потім потрібно обрати сімейного лікаря або терапевта", – зазначила вона.

2. Що робити, якщо лікар змінив місце роботи?

Медичний заклад зобов’язаний повідомити про зміну роботи лікаря заздалегідь. Якщо нове місце праці сімейного лікаря вас не влаштовує – ви можете підписати договір з іншим лікарем у цьому медзакладі.

3. Що робити, якщо лікар пішов у відпустку або на лікарняний?

У такому випадку адміністрація медичного закладу, в якому працює лікар, визначить іншого фахівця, який замінятиме вашого лікаря.

4. Що робити, якщо ви поїхали в інше місто і там захворіли?

У такому випадку завжди є невідкладна допомога. Оскільки підписувати декларацію для одноразового звернення не потрібно – просто зверніться до найближчого медзакладу з надання первинної медичної допомоги.

5. Чи залишаться виклики сімейного лікаря додому?

"Так, виклик додому сімейного лікаря, терапевта та педіатра входить до переліку послуг, які надаються на первинній ланці. Кожен лікар зможе виїжджати до своїх пацієнтів", – пояснила Уляна Супрун.

Перед цим лікар поспілкується з пацієнтом телефоном і вирішить – чи справді треба їхати на виклик чи достатньо буде консультації телефоном. І виклик лікаря додому не залежатиме від того, як далеко пацієнт перебуває від медичного закладу.

6. Чи можна підписати декларації з кількома лікарями?

Ні, можна підписувати декларацію лише з одним лікарем, який стане довіреною особою пацієнта у більшості питань щодо здоров’я.

При укладанні декларації з новим лікарем, попередня декларація анулюється автоматично,

– підкреслила в.о. міністра.

7. Як розірвати декларацію з лікарем?

Немає потреби окремо розривати з лікарем декларацію – достатньо підписати декларацію з новим лікарем.